Мальдини — о переговорах с Ибрагимовичем: Ситуация становится сложной
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал ход переговоров со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал ход переговоров со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Ибрагимович, безусловно, является вариантом для нас, и мы продолжаем вести с ним переговоры. Но есть и другие варианты. Чем больше времени проходит, тем труднее становится. Он не играет с 28 октября, поэтому ситуация становится сложной. Мы открыты для всех талантливых игроков», — цитирует Мальдини Football Italia.
В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.