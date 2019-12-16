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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван. Болельщики оскорбляли Зозулю

Матч 20-го тура второго по статусу дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю. Они скандировали: «Зозуля — ты нацист», сообщает официальный сайт ла лиги.

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Команды доиграли до перерыва, но позже футболисты «Альбасете» отказались выходить на второй тайм. Будет ли матч доигран в другой день и какие наказания понесут клубы, пока неизвестно.

Напомним, что в зимнее трансферное окно сезона-2016/17 Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса» на правах аренды до конца сезона. Однако, игрок был вынужден был вернуться в севильский клуб, поскольку фанаты «пчел» обвинили его в нацизме и потребовали ухода из клуба.

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