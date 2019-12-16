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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ничья с «Фиорентиной» лишила «Интер» единоличного лидерства в серии А

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура чемпионата Италии, упустив победу на последних минутах.

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Источник: AP 2019

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Борха Валеро (8-я минута), хозяевам помог отыграться Душан Влахович на 2-й компенсированной к матчу минуте.

«Интер», потеряв очки, утратил единоличное лидерство в турнирной таблице серии А и делит первое место с туринским «Ювентусом» (по 39 очков). «Фиорентина» (17 очков) идет на 13-й строчке.

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Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, Тур 1615.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаАнтонио Конте
Голы
Душан Влахович90+2′
Борха Валеро(Марсело Брозович)8′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Самир Ханданович
4Никола Миленкович
6Стефан де Фрай
20Херман Пеццела
33Данило Д`Амброзио
21Поль Лирола
34Кристиано Бираги
22Мартин Касерес
37Милан Шкриньяр
29Далберт
69′
8Матиас Весино
78Эрик Пульгар
80′
77Марсело Брозович
27′
10Кевин-Принс Боатенг
9Ромелу Лукаку
5Милан Бадель
52′66′
95Алессандро Бастони
31′88′
24Марко Бенасси
2Диего Годин
8Гаэтано Кастровилли
83′
20Борха Валеро
73′84′
16Валентен Эйсерик
32Люсьен Агуме
25Федерико Кьеза
59′
10Лаутаро Мартинес
76′84′
28Душан Влахович
16Маттео Политано
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
15Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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