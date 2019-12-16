Ничья с «Фиорентиной» лишила «Интер» единоличного лидерства в серии А
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура чемпионата Италии, упустив победу на последних минутах.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» сыграли вничью с «Фиорентиной» в матче 16-го тура чемпионата Италии, упустив победу на последних минутах.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Борха Валеро (8-я минута), хозяевам помог отыграться Душан Влахович на 2-й компенсированной к матчу минуте.
«Интер», потеряв очки, утратил единоличное лидерство в турнирной таблице серии А и делит первое место с туринским «Ювентусом» (по 39 очков). «Фиорентина» (17 очков) идет на 13-й строчке.
|Винченцо Монтелла
|Антонио Конте
|Душан Влахович
|90+2′
|Борха Валеро(Марсело Брозович)
|8′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Самир Ханданович
|4
|Никола Миленкович
|6
|Стефан де Фрай
|20
|Херман Пеццела
|33
|Данило Д`Амброзио
|21
|Поль Лирола
|34
|Кристиано Бираги
|22
|Мартин Касерес
|37
|Милан Шкриньяр
|29
|Далберт
69′
|8
|Матиас Весино
|78
|Эрик Пульгар
80′
|77
|Марсело Брозович
27′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Милан Бадель
52′66′
|95
|Алессандро Бастони
31′88′
|24
|Марко Бенасси
|2
|Диего Годин
|8
|Гаэтано Кастровилли
83′
|20
|Борха Валеро
73′84′
|16
|Валентен Эйсерик
|32
|Люсьен Агуме
|25
|Федерико Кьеза
59′
|10
|Лаутаро Мартинес
76′84′
|28
|Душан Влахович
|16
|Маттео Политано
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)