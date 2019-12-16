Депай проводил лучший сезон, но порвал кресты и, видимо, пропустит Евро. У «Лиона» тут же вылетела вторая звезда (тоже кресты)

Источник: AFP 2019

В воскресенье «Лиону» было плохо: проиграл «Ренну» (0:1) на своем поле, фанаты снова хейтили защитника Марсело, а сразу два игрока — Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид — получили разрыв передней крестообразной связки и вылетели примерно на полгода.

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Без Депая будет сложно — он лидер и лучший игрок «Лиона» в этом сезоне. А еще капитан — Руди Гарсия отдал голландцу повязку в конце ноября.

Рен-Аделаид тоже важный футболист — забил два гола, отдал один ассист и часто искрил на позиции атакующего полузащитника — лидер команды по обводкам.

Но потеря Депая — особая грусть. У голландца, кажется, вообще лучший сезон в карьере: он забил девять голов в чемпионате Франции и пять — в пяти матчах Лиги чемпионов. Последний гол в ЛЧ вы наверняка помните: за счет него «Лион» прошел в плей-офф, а «Зенит» вылетел из еврокубков.

Депай пытается тащить «Лион» в тяжелый период — клуб идет лишь на восьмом месте в чемпионате, а фанаты конфликтуют с игроками. Назначая 25-летнего голландца капитаном, Руди Гарсия отметил, что тот «вырос с точки зрения спорта и мотивации». А еще начал брать уроки французского — кажется, понял, что «Лион» — его клуб.

Еще одна плохая новость: шансы Депая сыграть на Евро-2020 минимальны. А ведь он основной форвард сборной Голландии.

Точно не сыграет?

«Если у Мемфиса действительно разрыв передней крестообразной связки, то он пропустит как минимум 6 месяцев, а значит, и Евро-2020, — считает клинический ординатор по спортивной медицине и реабилитации и по совместительству блогер Трибуны Артем Рыженко. — Почему так долго? Согласно современным рекомендациям (как европейским, так и американским), считается, что возвращение в спорт ранее 6 месяцев — практически гарантия рецидива или ассоциированной травмы.

Критерии возврата в спорт сейчас следующие:

• сила квадрицепса 80% и более в сравнении со здоровой ногой;.

• cила мышц задней поверхности бедра равна 80% и более от здоровой ноги;.

• отсутствует отек;.

• не возникает чувства нестабильности;.

• пациент способен переносить беговые нагрузки (без появления/возвращения негативной симптоматики).

И, конечно же, зачастую 6 месяцев недостаточно, чтобы вернуть адекватную мышечную силу, что провоцирует либо рецидив травмы (так как мышцы бедра выступают стабилизатором сустава, помогая передней крестообразной связке), либо травму вышеуказанных мышц (это и есть «ассоциированная травма»), так как игровая нагрузка — это совершенно иной уровень.