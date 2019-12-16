Депай проводил лучший сезон, но порвал кресты и, видимо, пропустит Евро. У «Лиона» тут же вылетела вторая звезда (тоже кресты)
Печально.
Печально.
В воскресенье «Лиону» было плохо: проиграл «Ренну» (0:1) на своем поле, фанаты снова хейтили защитника Марсело, а сразу два игрока — Мемфис Депай и Жефф
Без Депая будет сложно — он лидер и лучший игрок «Лиона» в этом сезоне. А еще капитан — Руди Гарсия отдал голландцу повязку в конце ноября.
Но потеря Депая — особая грусть. У голландца, кажется, вообще лучший сезон в карьере: он забил девять голов в чемпионате Франции и пять — в пяти матчах Лиги чемпионов. Последний гол в ЛЧ вы наверняка помните: за счет него «Лион» прошел в
Депай пытается тащить «Лион» в тяжелый период — клуб идет лишь на восьмом месте в чемпионате, а фанаты конфликтуют с игроками. Назначая 25-летнего голландца капитаном, Руди Гарсия отметил, что тот «вырос с точки зрения спорта и мотивации». А еще начал брать уроки французского — кажется, понял, что «Лион» — его клуб.
«Если у Мемфиса действительно разрыв передней крестообразной связки, то он пропустит как минимум 6 месяцев, а значит, и Евро-2020, — считает клинический ординатор по спортивной медицине и реабилитации и по совместительству блогер Трибуны Артем Рыженко. — Почему так долго? Согласно современным рекомендациям (как европейским, так и американским), считается, что возвращение в спорт ранее 6 месяцев — практически гарантия рецидива или ассоциированной травмы.
Критерии возврата в спорт сейчас следующие:
• сила квадрицепса 80% и более в сравнении со здоровой ногой;.
• cила мышц задней поверхности бедра равна 80% и более от здоровой ноги;.
• отсутствует отек;.
• не возникает чувства нестабильности;.
• пациент способен переносить беговые нагрузки (без появления/возвращения негативной симптоматики).
В не очень тяжелых случаях и при хорошей динамике восстановления иногда возвращаются через 5 или даже 4,5 месяца, но это крайне рискованное решение. Оптимальные сроки — от шести. Да, долго, зато надежнее".
|Руди Гарсия
|Жюльен Стефан
|Эдуардо Камавинга
|89′
|1
|Антони Лопеш
|16
|Эдуар Менди
|3
|Йоахим Аннерсен
56′
|3
|Дамьен Да Силва
|5
|Джейсон Денайер
|15
|Жереми Морель
|23
|Кенни Тете
|27
|Амари Траоре
|8
|Уссем Ауар
|12
|Джеймс Леа Силики
|25
|Максенс Какере
90+1′
|14
|Бенжамен Буриго
76′
|29
|Люка Тузар
|18
|Эдуардо Камавинга
|9
|Мусса Дембеле
|7
|Рафинья
|4
|Рафаэл да Силва
90′
|17
|Фету Мауасса
71′
|27
|Максвел Гнали Корне
|21
|Жорис Гнаньон
82′
|17
|Джефф Рен-Аделаид
35′
|8
|Клеман Гренье
70′
|10
|Бертран Траоре
53′
|23
|Адриен Юну
|11
|Мемфис Депай
45′
|11
|М`Бай Ньянг
45+1′83′
|7
|Мартен Террье
|22
|Ромен Дель Кастильо
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|20
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)