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11:05 (мск), источник: Sports.Ru

Депай проводил лучший сезон, но порвал кресты и, видимо, пропустит Евро. У «Лиона» тут же вылетела вторая звезда (тоже кресты)

Печально.

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Источник: AFP 2019

В воскресенье «Лиону» было плохо: проиграл «Ренну» (0:1) на своем поле, фанаты снова хейтили защитника Марсело, а сразу два игрока — Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид — получили разрыв передней крестообразной связки и вылетели примерно на полгода.

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Без Депая будет сложно — он лидер и лучший игрок «Лиона» в этом сезоне. А еще капитан — Руди Гарсия отдал голландцу повязку в конце ноября.

Рен-Аделаид тоже важный футболист — забил два гола, отдал один ассист и часто искрил на позиции атакующего полузащитника — лидер команды по обводкам.

Но потеря Депая — особая грусть. У голландца, кажется, вообще лучший сезон в карьере: он забил девять голов в чемпионате Франции и пять — в пяти матчах Лиги чемпионов. Последний гол в ЛЧ вы наверняка помните: за счет него «Лион» прошел в плей-офф, а «Зенит» вылетел из еврокубков.

Депай пытается тащить «Лион» в тяжелый период — клуб идет лишь на восьмом месте в чемпионате, а фанаты конфликтуют с игроками. Назначая 25-летнего голландца капитаном, Руди Гарсия отметил, что тот «вырос с точки зрения спорта и мотивации». А еще начал брать уроки французского — кажется, понял, что «Лион» — его клуб.

Еще одна плохая новость: шансы Депая сыграть на Евро-2020 минимальны. А ведь он основной форвард сборной Голландии.
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Точно не сыграет?

«Если у Мемфиса действительно разрыв передней крестообразной связки, то он пропустит как минимум 6 месяцев, а значит, и Евро-2020, — считает клинический ординатор по спортивной медицине и реабилитации и по совместительству блогер Трибуны Артем Рыженко. — Почему так долго? Согласно современным рекомендациям (как европейским, так и американским), считается, что возвращение в спорт ранее 6 месяцев — практически гарантия рецидива или ассоциированной травмы.

Критерии возврата в спорт сейчас следующие:

• сила квадрицепса 80% и более в сравнении со здоровой ногой;.

• cила мышц задней поверхности бедра равна 80% и более от здоровой ноги;.

• отсутствует отек;.

• не возникает чувства нестабильности;.

• пациент способен переносить беговые нагрузки (без появления/возвращения негативной симптоматики).

И, конечно же, зачастую 6 месяцев недостаточно, чтобы вернуть адекватную мышечную силу, что провоцирует либо рецидив травмы (так как мышцы бедра выступают стабилизатором сустава, помогая передней крестообразной связке), либо травму вышеуказанных мышц (это и есть «ассоциированная травма»), так как игровая нагрузка — это совершенно иной уровень.

В не очень тяжелых случаях и при хорошей динамике восстановления иногда возвращаются через 5 или даже 4,5 месяца, но это крайне рискованное решение. Оптимальные сроки — от шести. Да, долго, зато надежнее".

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Лион
0:1
Первый тайм: 0:0
Ренн
Футбол, Франция, Тур 1815.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди ГарсияЖюльен Стефан
Голы
Эдуардо Камавинга89′
Составы команд
1Антони Лопеш
16Эдуар Менди
3Йоахим Аннерсен
56′
3Дамьен Да Силва
5Джейсон Денайер
15Жереми Морель
23Кенни Тете
27Амари Траоре
8Уссем Ауар
12Джеймс Леа Силики
25Максенс Какере
90+1′
14Бенжамен Буриго
76′
29Люка Тузар
18Эдуардо Камавинга
9Мусса Дембеле
7Рафинья
4Рафаэл да Силва
90′
17Фету Мауасса
71′
27Максвел Гнали Корне
21Жорис Гнаньон
82′
17Джефф Рен-Аделаид
35′
8Клеман Гренье
70′
10Бертран Траоре
53′
23Адриен Юну
11Мемфис Депай
45′
11М`Бай Ньянг
45+1′83′
7Мартен Террье
22Ромен Дель Кастильо
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
20Фолы15
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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