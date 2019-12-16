ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции, Мбаппе сделал дубль

Встреча, прошедшая на поле «Сент-Этьена», завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (43-я, 89-я минуты), еще по голу забили экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес (9) и Мауро Икарди (72). В середине второго тайма нападающий гостей Неймар не реализовал пенальти.