ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции, Мбаппе сделал дубль
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» разгромили «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» разгромили «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая на поле «Сент-Этьена», завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (43-я, 89-я минуты), еще по голу забили
С 25-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления полузащитника
«ПСЖ» с 42 очками лидирует в турнирной таблице, «Сент-Этьен» (25) — 11-й.
|Клод Пюэль
|Томас Тухель
|Леандро Паредес
|9′
|Кильян Мбаппе
|43′
|Мауро Икарди
|72′
|Кильян Мбаппе
|89′
|Неймар
|62′
|16
|Стефан Рюффье
|1
|Кейлор Навас
|13
|Мигель Трауко
20′
|5
|Маркиньюс
|24
|Лоик Перрен
|22
|Абду Диалло
40′
|26
|Матье Дебюши
|8
|Леандро Паредес
|32
|Уэсли Фофана
|7
|Кильян Мбаппе
|6
|Янн М`Вила
|10
|Неймар
|8
|Махди Камара
|11
|Анхель Ди Мария
|17
|Жан-Эд Аолу
25′
|18
|Мауро Икарди
|11
|Габриэл Силва
45′
|2
|Тиагу Силва
64′
|28
|Зейду Юссуф
|20
|Левен Кюрзава
|18
|Арно Норден
58′
|12
|Тома Менье
78′
|7
|Риад Будебуз
|4
|Тило Керер
|20
|Денис Буанга
81′
|14
|Хуан Бернат
64′
|33
|Эдмилсон Инджай Коррея
|6
|Марко Верратти
|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|13
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)