Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен
ПСЖ
04
Футбол. Зарубежный
15.12
Валенсия
Реал
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Фиорентина
Интер
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья
Вильярреал
12
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции, Мбаппе сделал дубль

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» разгромили «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Наверх
Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Сент-Этьена», завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (43-я, 89-я минуты), еще по голу забили экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес (9) и Мауро Икарди (72). В середине второго тайма нападающий гостей Неймар не реализовал пенальти.

С 25-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления полузащитника Жана-Эде Аолу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» с 42 очками лидирует в турнирной таблице, «Сент-Этьен» (25) — 11-й.

Сент-Этьен
0:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 1815.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Клод ПюэльТомас Тухель
Голы
Леандро Паредес9′
Кильян Мбаппе43′
Мауро Икарди72′
Кильян Мбаппе89′
Нереализованные пенальти
Неймар62′
Составы команд
16Стефан Рюффье
1Кейлор Навас
13Мигель Трауко
20′
5Маркиньюс
24Лоик Перрен
22Абду Диалло
40′
26Матье Дебюши
8Леандро Паредес
32Уэсли Фофана
7Кильян Мбаппе
6Янн М`Вила
10Неймар
8Махди Камара
11Анхель Ди Мария
17Жан-Эд Аолу
25′
18Мауро Икарди
11Габриэл Силва
45′
2Тиагу Силва
64′
28Зейду Юссуф
20Левен Кюрзава
18Арно Норден
58′
12Тома Менье
78′
7Риад Будебуз
4Тило Керер
20Денис Буанга
81′
14Хуан Бернат
64′
33Эдмилсон Инджай Коррея
6Марко Верратти
Статистика
1Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)21
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
4Фолы9
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Этьен
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Она попала не только на обложку Playboy, но и в ТОП-20 женщин-пилотов
Тутберидзе стихами прокомментировала ситуацию вокруг Загитовой
Россия — чемпион. Вырвала золото у Канады в безумном финале
Приостановка сердца: только не заставляйте Загитову врать
В Испании Зозулю назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке
Честно и чисто. Российский биатлон выбирается из ямы
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе
Сборная России по хоккею выбралась на воздух и победила финнов
Как ЦСКА изменится зимой: поиски форварда, покупка ВЭБа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь