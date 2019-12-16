До класико у «Реала» был шанс догнать «Барсу». Но пришлось спасаться — на 95-й помог ассист Куртуа
В Валенсии всегда тяжело.
В Валенсии всегда тяжело.
«Реал» приехал на «Месталью» с большими проблемами на флангах: слева в обороне отсутствовали сразу и Менди, и Марсело, а в атаке травмированы Азар, Васкес, Хамес и даже Асенсио. Хотя даже в таких условиях в старт не попадает Бэйл. Если приоритеты Гарета — «Уэльс, гольф, Реал», то у Зидана — «Родриго, Иско, Бэйл».
У «Валенсии» не было русского Азара по имени Черышев (отец говорит, что Денис выздоровел, но с «Реалом» решили не рисковать), а также Гамейро, Гедеша и Силлессена. Что не помешало команде возить соперника: за последние 6 лет «Реал» только раз выиграл в гостях, и не должен был в этот.
Королевский клуб порол моменты в первом тайме, а во втором сдулся. Зато «Валенсия» играла круто — во время гола Парехо и Солер просто поиздевались над обороной «Реала». «Памагити!» — кажется, Начо и Варан изображали известный мем про «Спартак», когда пытались отбиться от контратаки. Не получилось.
«Реал»
Кстати, Куртуа сегодня нанес столько же ударов по воротам, сколько весь «Арсенал» в зарубе с «Ман Сити».
Для фанатов «Реала» такое спасение — максимальная радость, но есть и другая проблема. Класико против «Барсы» — уже через пару дней, 18 декабря, и к главному матчу в году команда, кажется, не готова.
Правда, матч снова может не состояться. В прошлый раз класико перенесли
«Барса» вчера тоже потеряла очки, сейчас у обеих команд — по 35 баллов. Так что, возможно, и Вальверде, и Зидан в этот момент будут рады еще одному переносу.
|Альберт Селадес
|Зинедин Зидан
|Карлос Солер(Даниэль Васс)
|78′
|Карим Бензема
|90+5′
|1
|Хауме Доменеч
|13
|Тибо Куртуа
|18
|Даниэль Васс
|2
|Даниэль Карвахаль
77′
|5
|Габриэл Паулиста
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|24
|Эсекиэль Гарай
|4
|Серхио Рамос
|14
|Хосе Гайя
|5
|Рафаэль Варан
|8
|Карлос Солер
38′
|15
|Федерико Вальверде
|10
|Даниэль Парехо
|9
|Карим Бензема
|19
|Морено Родриго
|8
|Тони Кроос
|3
|Хауме Коста
61′
|27
|Родригу
69′
|15
|Мануэль Вальехо
|25
|Винисиус Жуниор
|20
|Ферран Торрес
90′
|10
|Лука Модрич
81′
|12
|Муктар Диакаби
|18
|Лука Йович
90′
|17
|Франсис Коклен
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
69′
|6
|Жоффре Кондогбья
|11
|Гарет Бэйл
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)