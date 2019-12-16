До класико у «Реала» был шанс догнать «Барсу». Но пришлось спасаться — на 95-й помог ассист Куртуа

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«Реал» приехал на «Месталью» с большими проблемами на флангах: слева в обороне отсутствовали сразу и Менди, и Марсело, а в атаке травмированы Азар, Васкес, Хамес и даже Асенсио. Хотя даже в таких условиях в старт не попадает Бэйл. Если приоритеты Гарета — «Уэльс, гольф, Реал», то у Зидана — «Родриго, Иско, Бэйл».

У «Валенсии» не было русского Азара по имени Черышев (отец говорит, что Денис выздоровел, но с «Реалом» решили не рисковать), а также Гамейро, Гедеша и Силлессена. Что не помешало команде возить соперника: за последние 6 лет «Реал» только раз выиграл в гостях, и не должен был в этот.

Королевский клуб порол моменты в первом тайме, а во втором сдулся. Зато «Валенсия» играла круто — во время гола Парехо и Солер просто поиздевались над обороной «Реала». «Памагити!» — кажется, Начо и Варан изображали известный мем про «Спартак», когда пытались отбиться от контратаки. Не получилось.

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«Реал» все-таки спасся, но вышло это максимально эпично. В добавленное время Тибо Куртуа совершил суперсейв, а на 95-й минуте прибежал в штрафную соперника на угловом. Навес был нацелен прямо в голову огромного кипера, удар бельгийца взял Доменек, но с добиванием Бензема не справился. Французский форвард догнал Месси в гонке бомбардиров — у обоих по 12 мячей и 2 с пенальти.

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Кстати, Куртуа сегодня нанес столько же ударов по воротам, сколько весь «Арсенал» в зарубе с «Ман Сити».

Для фанатов «Реала» такое спасение — максимальная радость, но есть и другая проблема. Класико против «Барсы» — уже через пару дней, 18 декабря, и к главному матчу в году команда, кажется, не готова.

Правда, матч снова может не состояться. В прошлый раз класико перенесли из-за протестов в Барселоне, а сейчас каталонские радикалы собираются устраивать акции снова. Активисты из движения «Демократическое цунами» собираются перекрыть точки доступа к «Камп Ноу» и просят сам клуб поддержать их. Местная полиция уже заявила, что в этом случае не готова обеспечить полную безопасность, в том числе и для фанатов гостей.

«Барса» вчера тоже потеряла очки, сейчас у обеих команд — по 35 баллов. Так что, возможно, и Вальверде, и Зидан в этот момент будут рады еще одному переносу.