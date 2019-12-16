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10:56 (мск), источник: Sport24

До класико у «Реала» был шанс догнать «Барсу». Но пришлось спасаться — на 95-й помог ассист Куртуа

В Валенсии всегда тяжело.

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Источник: Reuters

«Реал» приехал на «Месталью» с большими проблемами на флангах: слева в обороне отсутствовали сразу и Менди, и Марсело, а в атаке травмированы Азар, Васкес, Хамес и даже Асенсио. Хотя даже в таких условиях в старт не попадает Бэйл. Если приоритеты Гарета — «Уэльс, гольф, Реал», то у Зидана — «Родриго, Иско, Бэйл».

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У «Валенсии» не было русского Азара по имени Черышев (отец говорит, что Денис выздоровел, но с «Реалом» решили не рисковать), а также Гамейро, Гедеша и Силлессена. Что не помешало команде возить соперника: за последние 6 лет «Реал» только раз выиграл в гостях, и не должен был в этот.

Королевский клуб порол моменты в первом тайме, а во втором сдулся. Зато «Валенсия» играла круто — во время гола Парехо и Солер просто поиздевались над обороной «Реала». «Памагити!» — кажется, Начо и Варан изображали известный мем про «Спартак», когда пытались отбиться от контратаки. Не получилось.

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«Реал» все-таки спасся, но вышло это максимально эпично. В добавленное время Тибо Куртуа совершил суперсейв, а на 95-й минуте прибежал в штрафную соперника на угловом. Навес был нацелен прямо в голову огромного кипера, удар бельгийца взял Доменек, но с добиванием Бензема не справился. Французский форвард догнал Месси в гонке бомбардиров — у обоих по 12 мячей и 2 с пенальти.

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Кстати, Куртуа сегодня нанес столько же ударов по воротам, сколько весь «Арсенал» в зарубе с «Ман Сити».

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Для фанатов «Реала» такое спасение — максимальная радость, но есть и другая проблема. Класико против «Барсы» — уже через пару дней, 18 декабря, и к главному матчу в году команда, кажется, не готова.

Правда, матч снова может не состояться. В прошлый раз класико перенесли из-за протестов в Барселоне, а сейчас каталонские радикалы собираются устраивать акции снова. Активисты из движения «Демократическое цунами» собираются перекрыть точки доступа к «Камп Ноу» и просят сам клуб поддержать их. Местная полиция уже заявила, что в этом случае не готова обеспечить полную безопасность, в том числе и для фанатов гостей.

«Барса» вчера тоже потеряла очки, сейчас у обеих команд — по 35 баллов. Так что, возможно, и Вальверде, и Зидан в этот момент будут рады еще одному переносу.

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«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
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1:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 1715.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесЗинедин Зидан
Голы
Карлос Солер(Даниэль Васс)78′
Карим Бензема90+5′
Составы команд
1Хауме Доменеч
13Тибо Куртуа
18Даниэль Васс
2Даниэль Карвахаль
77′
5Габриэл Паулиста
6Фернандес Иглесиас Начо
24Эсекиэль Гарай
4Серхио Рамос
14Хосе Гайя
5Рафаэль Варан
8Карлос Солер
38′
15Федерико Вальверде
10Даниэль Парехо
9Карим Бензема
19Морено Родриго
8Тони Кроос
3Хауме Коста
61′
27Родригу
69′
15Мануэль Вальехо
25Винисиус Жуниор
20Ферран Торрес
90′
10Лука Модрич
81′
12Муктар Диакаби
18Лука Йович
90′
17Франсис Коклен
83′
22Франсиско Роман Иско
69′
6Жоффре Кондогбья
11Гарет Бэйл
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)19
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые2
11Фолы15
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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