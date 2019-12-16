Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ

Источник: AP 2019

Как утверждает источник, Ибрагимович уже проинформировал «Милан» о предложении из Англии.

Ранее сообщалось, что на шведа также претендуют «Милан», «Наполи» и «Монца» из Серии С. При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.

В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.