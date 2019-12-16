«Будем ставить результативный футбол». Бабаян — о целях «Тобола» и подготовке к новому сезону КПЛ
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян в интервью
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян в интервью
— Григорий Константинович, как команда будет готовиться к предстоящему сезону? Назначены ли сборы и где они будут проходить?
— Команда соберется 7 января в Дубае, где будет заложен фундамент физической подготовки на сезон. Второй сбор по традиции пройдет в Турции и будет носить больше игровой характер.
— Какие позиции команды нуждаются в усилении?
— В усилении нуждаются все линии, сейчас идет большая селекционная работа. Пока рано называть фамилии, но список кандидатов на усиление команды уже есть.
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— Уже подписаны контракты с кандидатами в национальную сборную Казахстана Асланбеком Какимовым, Александром Марочкиным и Оралханом Омиртаевым. Все трое являются квалифицированными исполнителями, но дальше все зависит от их работы.
— Болельщиков интересует, в какой футбол в следующем сезоне будет играть «Тобол»?
— Будем исходить из исполнителей, которые будут в расположении команды. Постараемся поставить футбол, который будет давать результат. Но точно могу сказать одно — во главе угла будут стоять порядок и дисциплина! И только так можно будет достичь результата.
— Какая задача стоит перед командой в предстоящем сезоне?
— «Тобол» все последние годы ставит перед собой только высокие цели, думаю, что в этом году ничего не изменится. Но более конкретно можно будет говорить перед сезоном, когда пройдет встреча с акимом области, где и будут озвучены задачи.
Напомним, 14 декабря «Тобол» официально объявил о подписании контракта с Бабаяном.