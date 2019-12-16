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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о подписании контрактов с обладателем Кубка Казахстана и еще двумя футболистами

Костанайский футбольный клуб «Тобол» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами. Одним из новичков стал обладатель Кубка Казахстана.

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Так, новичком «Тобола» стал Оралхан Омиртаев. Он является воспитанником карагандинской школы футбола. В основном составе «Шахтера» нападающий дебютировал в 2015 году. За прошедшие несколько лет провел в футболке горняков 70 матчей, забил восемь голов. В составе национальной сборной Казахстана сыграл два матча, забил два гола.

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Также стан костанайского клуба пополнил игрок «Актобе» Асланбек Какимов. Он является воспитанником «красно-белых», где хавбек и начал свою карьеру. В премьер-лиге Какимов выступает с 2016 года, за это время полузащитник провел около сотни матчей в сильнейшей лиге страны. В минувшем сезоне Асланбек стал одним из лидеров «Актобе» по «гол+пас», набрав 12 результативных очков.

И, наконец, в состав «Тобола» вошел Александр Марочкин. Александр начинал карьеру в клубе «Иле-Саулет» из Алматинской области, в котором провел два сезона. После на протяжении сезона выступал за «Каспий» из Актау.

Последним клубом Александра был кызылординский «Кайсар», в составе которого защитник стал обладателем Кубка Казахстана. На счету Марочкина семь матчей в составе Национальной сборной Казахстана.

Добавим, что 14 декабря клуб объявил о подписании контракта с новым главным тренером в лице Григория Бабаяна.

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