Легендарного голландца уволили с поста наставника ПСВ
ПСВ объявил о расторжении сотрудничества с главным тренером Марком ван Боммелем.
ПСВ объявил о расторжении сотрудничества с главным тренером Марком ван Боммелем.
Об этом сообщается на официальном
Причиной отставки стало лишь четвертое место в турнирной таблице после 17 туров чемпионата Нидерландов.
«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. В последние месяцы мы очень пытались помочь… Но интересы клуба всегда находятся на первом месте, вот почему оценка положения и привела к столь болезненному решению. Мы делали все, чтобы переломить ситуацию, однако нам это не удалось», — заявил генеральный директор
Напомним, что ван Боммель встал у руля ПСВ летом 2018-го.