Легендарного голландца уволили с поста наставника ПСВ

«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. В последние месяцы мы очень пытались помочь… Но интересы клуба всегда находятся на первом месте, вот почему оценка положения и привела к столь болезненному решению. Мы делали все, чтобы переломить ситуацию, однако нам это не удалось», — заявил генеральный директор бело-красных Тоон Гербрандс.