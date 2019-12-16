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14:05 (мск), источник: Газета.Ру

Легендарного голландца уволили с поста наставника ПСВ

ПСВ объявил о расторжении сотрудничества с главным тренером Марком ван Боммелем.

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Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте клуба.

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Причиной отставки стало лишь четвертое место в турнирной таблице после 17 туров чемпионата Нидерландов.

«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. В последние месяцы мы очень пытались помочь… Но интересы клуба всегда находятся на первом месте, вот почему оценка положения и привела к столь болезненному решению. Мы делали все, чтобы переломить ситуацию, однако нам это не удалось», — заявил генеральный директор бело-красных Тоон Гербрандс.

Напомним, что ван Боммель встал у руля ПСВ летом 2018-го.

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