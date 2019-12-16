Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который состоялся накануне, 15 декабря, в Турине.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который состоялся накануне, 15 декабря, в Турине.
На 80-й минуте был заменён форвард Гонсало Игуаин, в тот момент выполнявший роль капитана бьянконери. Аргентинец передал повязку Роналду, однако Криштиану не стал надевать её и вместо этого передал полузащитнику Блезу Матюиди.
Роналду в матче с «Удинезе» отметился двумя голами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 встречах чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 9 мячей (3 — с пенальти) и 1 результативную передачу.
«Ювентус», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» по дополнительным показателям.
|Маурицио Сарри
|Лука Готти
|Криштиану Роналду
|9′
|Игнасио Пуссетто
|90+4′
|Криштиану Роналду(Гонсало Игуаин)
|37′
|Леонардо Бонуччи(Мерих Демирал)
|45′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Хуан Муссо
|2
|Маттиа Де Шильо
|5
|Уильям Трост-Эконг
|13
|Данилу
|17
|Брам Найтинк
40′
|28
|Мерих Демирал
|18
|Хидде тер Авест
|14
|Блез Матюиди
|87
|Себастьен Де Майо
|25
|Адриен Рабьо
|6
|Секу Фофана
|30
|Родриго Бентанкур
90+5′
|38
|Роландо Мандрагора
|7
|Криштиану Роналду
|15
|Кевин Лазанья
|19
|Леонардо Бонуччи
76′
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
87′
|4
|Маттейс де Лигт
|30
|Илия Несторовски
|10
|Пауло Дибала
21′75′
|7
|Стефано Окака Чука
61′
|33
|Федерико Бернардески
|23
|Игнасио Пуссетто
|21
|Гонсало Игуаин
80′
|10
|Родриго де Пауль
67′
|11
|Дуглас Коста
|11
|Соуза Силва Уоллас
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)