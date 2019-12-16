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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который состоялся накануне, 15 декабря, в Турине.

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Источник: Reuters

На 80-й минуте был заменён форвард Гонсало Игуаин, в тот момент выполнявший роль капитана бьянконери. Аргентинец передал повязку Роналду, однако Криштиану не стал надевать её и вместо этого передал полузащитнику Блезу Матюиди.

Роналду в матче с «Удинезе» отметился двумя голами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 встречах чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 9 мячей (3 — с пенальти) и 1 результативную передачу.

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«Ювентус», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» по дополнительным показателям.

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Ювентус
3:1
Первый тайм: 3:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 1615.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриЛука Готти
Голы
Криштиану Роналду9′
Игнасио Пуссетто90+4′
Криштиану Роналду(Гонсало Игуаин)37′
Леонардо Бонуччи(Мерих Демирал)45′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
1Хуан Муссо
2Маттиа Де Шильо
5Уильям Трост-Эконг
13Данилу
17Брам Найтинк
40′
28Мерих Демирал
18Хидде тер Авест
14Блез Матюиди
87Себастьен Де Майо
25Адриен Рабьо
6Секу Фофана
30Родриго Бентанкур
90+5′
38Роландо Мандрагора
7Криштиану Роналду
15Кевин Лазанья
19Леонардо Бонуччи
76′
19Йенс Стрюгер Ларсен
87′
4Маттейс де Лигт
30Илия Несторовски
10Пауло Дибала
21′75′
7Стефано Окака Чука
61′
33Федерико Бернардески
23Игнасио Пуссетто
21Гонсало Игуаин
80′
10Родриго де Пауль
67′
11Дуглас Коста
11Соуза Силва Уоллас
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые8
11Фолы5
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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