Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»

На 80-й минуте был заменён форвард Гонсало Игуаин, в тот момент выполнявший роль капитана бьянконери. Аргентинец передал повязку Роналду, однако Криштиану не стал надевать её и вместо этого передал полузащитнику Блезу Матюиди.



Роналду в матче с «Удинезе» отметился двумя голами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 встречах чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 9 мячей (3 — с пенальти) и 1 результативную передачу.