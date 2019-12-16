Проходивший просмотр в «Тоттенхэме» футболист подписал новый контракт с «Иртышом»
28-летний туркменский полузащитник Руслан Мингазов продлил контракт с павлодарским «Иртышом», сообщает KazFootball.kz.
28-летний туркменский полузащитник Руслан Мингазов продлил контракт с павлодарским «Иртышом», сообщает KazFootball.kz.
По информации Transfermarkt, новое трудовое соглашение хавбека рассчитано до конца 2020 года.
Мингазов присоединился к «Иртышу» в июле текущего года. За полсезона игрок сборной Туркменистана в составе павлодарцев провел 11 матчей и забил два мяча.
Отмечается, что «Иртыш» на сегодняшний день продлил контракты с Фонсекой, Стаменковичем, Заруцким, Шмидтом и Кенесовым.
Напомним, свою карьеру Мингазов начинал в родном «Ашхабаде», с которым становился чемпионом и обладателем Суперкубка Туркмении. Затем Мингазов играл в Латвии за «Сконто», а оттуда переехал в Чехию.
В этой стране он становился чемпионом в составе «Славии», а также завоевывал бронзовые медали, играя за «Яблонец». Также футболист выступал за другие чешские клубы — «Младу Болеслав» и «Пршибрам». За сборную Туркменистана сыграл 26 матчей, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 650 тысяч евро.
В 2013 году Мингазов, будучи игроком «Сконто», проходил просмотр в английском «Тоттенхэме».