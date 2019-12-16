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18:20 (мск), источник: ТАСС

Капитан «Манчестер Юнайтед» Янг покинет команду в конце сезона

Английский клуб не собирается продлевать контракт с футболистом.

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Источник: AP 2019

ТАСС, 16 декабря. Капитан английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг покинет клуб по истечению контракта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал ESPN.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2020 года. Клуб не собирается продлевать контракт с англичанином. Янг не планирует завершать карьеру и покинет клуб в качестве свободного агента, с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, став с командой чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка Англии (2015/16), Кубка английской лиги (2016/17), Суперкубка Англии (2011) и победителем Лиги Европы (2016/17). Также он выступал за английские «Уотфорд» и «Астон Виллу». Впервые Янг вышел с капитанской повязкой в составе «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, в августе 2019 года он был назначен капитаном команды. Всего за клуб на данный момент он провел 258 матчей, в текущем сезоне защитник вышел на поле в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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