СМИ: Защитник «Реала» Марсело пропустит матч с «Барселоной»
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» Марсело не сыграет в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», сообщает Football Espana.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» Марсело не сыграет в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», сообщает Football Espana.
«Реал» в понедельник на своем сайте объявил, что 31-летний Марсело продолжает восстанавливаться от травмы. По информации издания, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан решил не включать бразильца в заявку на игру с «Барселоной», чтобы избежать возможного рецидива. Предполагается, что в основном составе «Реала» на игру выйдет Ферлан Менди.
Марсело в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.