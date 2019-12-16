СМИ: Защитник «Реала» Марсело пропустит матч с «Барселоной»

«Реал» в понедельник на своем сайте объявил, что 31-летний Марсело продолжает восстанавливаться от травмы. По информации издания, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан решил не включать бразильца в заявку на игру с «Барселоной», чтобы избежать возможного рецидива. Предполагается, что в основном составе «Реала» на игру выйдет Ферлан Менди.