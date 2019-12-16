Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
15.12
Фиорентина
Интер
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Валенсия
Реал
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен
ПСЖ
04
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Защитник «Реала» Марсело пропустит матч с «Барселоной»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» Марсело не сыграет в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», сообщает Football Espana.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Реал» в понедельник на своем сайте объявил, что 31-летний Марсело продолжает восстанавливаться от травмы. По информации издания, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан решил не включать бразильца в заявку на игру с «Барселоной», чтобы избежать возможного рецидива. Предполагается, что в основном составе «Реала» на игру выйдет Ферлан Менди.

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится в среду в Барселоне.

Марсело в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Она попала не только на обложку Playboy, но и в ТОП-20 женщин-пилотов
Тутберидзе стихами прокомментировала ситуацию вокруг Загитовой
Симеоне помучает «Ливерпуль», Пеп выбьет Зидана. Пары 1/8 ЛЧ
«Мы уничтожаем себя»: Бабиков — о сборной России по биатлону
Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой
«Рубин» расстался с главным тренером
Названы пары 1/16 финала Лиги Европы
Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне
«Рубин» намекнул на приход Слуцкого
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь