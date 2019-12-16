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20:33 (мск), источник: Sport24

Президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, обвиненного в нацизме испанцами: «Жму руку»

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча с «Райо Вальекано».

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Источник: AP 2019

В феврале 2017 года Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» на правах аренды. Фанаты «Райо» обвинили Зозулю в нацистских взглядах, и клуб сразу же расторг соглашение об аренде.

Накануне Зозуля в составе «Альбасете» впервые приехал в гости к «Райо». В первом тайме фанаты мадридской команды скандировали «puto nazi» («гребаный нацист») в адрес Зозули. Судья на несколько минут остановил встречу. В итоге первый тайм был доигран, но «Альбасете» отказался возвращаться на поле после перерыва, и арбитр принял решение не продолжать игру.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина.

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку, — написал Зеленский в своем фейсбуке.

Зозуля в комментариях поблагодарил президента за поддержку.

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