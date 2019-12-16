Президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, обвиненного в нацизме испанцами: «Жму руку»
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча с «Райо Вальекано».
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча с «Райо Вальекано».
В феврале 2017 года Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» на правах аренды. Фанаты «Райо» обвинили Зозулю в нацистских взглядах, и клуб сразу же расторг соглашение об аренде.
Накануне Зозуля в составе «Альбасете» впервые приехал в гости к «Райо». В первом тайме фанаты мадридской команды скандировали «puto nazi» («гребаный нацист») в адрес Зозули. Судья на несколько минут остановил встречу. В итоге первый тайм был доигран, но «Альбасете» отказался возвращаться на поле после перерыва, и арбитр принял решение не продолжать игру.
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина.
Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку, — написал Зеленский в своем фейсбуке.
Зозуля в комментариях поблагодарил президента за поддержку.