Президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, обвиненного в нацизме испанцами: «Жму руку»

Источник: AP 2019

В феврале 2017 года Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» на правах аренды. Фанаты «Райо» обвинили Зозулю в нацистских взглядах, и клуб сразу же расторг соглашение об аренде.

Накануне Зозуля в составе «Альбасете» впервые приехал в гости к «Райо». В первом тайме фанаты мадридской команды скандировали «puto nazi» («гребаный нацист») в адрес Зозули. Судья на несколько минут остановил встречу. В итоге первый тайм был доигран, но «Альбасете» отказался возвращаться на поле после перерыва, и арбитр принял решение не продолжать игру.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина.

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку, — написал Зеленский в своем фейсбуке.