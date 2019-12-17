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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Sky Sports: Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Итальянский специалист Карло Анчелотти достиг принципиальной договоренности с английским футбольным клубом «Эвертон», сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщилось, что 60-летний специалист в понедельник прибыл в Ливерпуль для переговоров с «Эвертоном», который предлагал Анчелотти возглавить клуб. «Ириски» находятся в поисках главного тренера после увольнения Марку Силвы.

Анчелотти 10 декабря был отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского «Наполи».

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