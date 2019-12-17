Sky Sports: Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Ранее сообщилось, что 60-летний специалист в понедельник прибыл в Ливерпуль для переговоров с «Эвертоном», который предлагал Анчелотти возглавить клуб. «Ириски» находятся в поисках главного тренера после увольнения Марку Силвы.