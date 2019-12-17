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11:08 (мск), источник: Sport24

В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи

Представители китайских государственных СМИ предупредили «Арсенал», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за высказывания полузащитника клуба Месута Озила.

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Источник: Reuters

Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. После этого китайская государственная телекомпания CCTV отменила прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).

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«Арсенал» опубликовал заявление в китайской социальной сети Weibo, подчеркнув, что футболист выражал свое личное мнение. Тем не менее, в Китае продолжают выражать бурное недовольство и требуют от «канониров» официальных извинений. Один из руководителей клуба, имеющий опыт работы с Китаем, считает, что «канонирам» все же придется это сделать, чтобы не допустить эскалации конфликта.

«Единственным явным выходом из этой ситуации является извинение на сайте клуба. Это культурная проблема, и китайцы чувствуют себя ущемленными», — приводит The Telegraph слова источника.

Аккаунты Озила в китайских соцсетях уже заблокированы, а фан-клуб «М10», в котором состояли около 30 тыс. человек, распущен. Власти Китая также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. По оценкам правозащитных организаций, в Синьцзяне (автономный район на северо-западе Китая) было задержано более миллиона уйгуров. В прошлом месяце в СМИ были опубликованы доказательства, что на заключенных оказывается давление, также они подвергаются насилию.

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