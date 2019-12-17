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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» и «Реала» будут жить в одном отеле в целях безопасности

В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесённым матчем 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

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Источник: AP 2019

Как сообщает Lasexta, незадолго до начала встречи игроки «Барселоны» и «Реала» будут находиться в одном отеле.

Из отеля «София» клубы выдвинутся на «Камп Ноу» синхронно двумя автобусами. Их безопасность обеспечат 12 охранных фургонов.

Такие меры предосторожности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые назначены на день «класико».

Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал» был запланирован на 26 октября, однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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