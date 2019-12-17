Игроки «Барселоны» и «Реала» будут жить в одном отеле в целях безопасности
В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесённым матчем 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесённым матчем 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Как сообщает Lasexta, незадолго до начала встречи игроки «Барселоны» и «Реала» будут находиться в одном отеле.
Из отеля «София» клубы выдвинутся на «Камп Ноу» синхронно двумя автобусами. Их безопасность обеспечат 12 охранных фургонов.
Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал» был запланирован на 26 октября, однако позже его перенесли на 18 декабря