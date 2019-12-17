«Эвертон» опроверг факт договоренности с Анчелотти

— В течение 11 дней после ухода Марку Силвы руководство «Эвертона» работало над поиском нового главного тренера. Мы проводили встречи с несколькими кандидатами, — говорится в заявлении клуба. — Можем подтвердить, что до сих пор никому контракт предложен не был. И пока ни один из кандидатов не отказался от проведения переговоров.