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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эвертон» опроверг факт договоренности с Анчелотти

«Эвертон» выступил с официальным заявлением по поводу слухов вокруг нового главного тренера.

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Источник: Reuters

Английские СМИ сообщили, что «ириски» уже договорились с Карло Анчелотти, который покинул «Наполи».

— В течение 11 дней после ухода Марку Силвы руководство «Эвертона» работало над поиском нового главного тренера. Мы проводили встречи с несколькими кандидатами, — говорится в заявлении клуба. — Можем подтвердить, что до сих пор никому контракт предложен не был. И пока ни один из кандидатов не отказался от проведения переговоров.

Временно «Эвертон» возглавляет шотландец Данкан Фергюсон.

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