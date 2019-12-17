Ибрагимович прокомментировал вандализм в отношении своей статуи в Швеции

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«Я не видел этого», — кратко ответил он, поморщившись.

Памятник футболисту, установленный недавно у футбольного стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков местного одноименного клуба. Они были разгневаны решением своего кумира, чья спортивная карьера началась в «Мальмё», купить долю акций клуба «Хаммарбю» — основного соперника в национальном чемпионате. В конце ноября скульптуру облили краской, «украсили» туалетным сидением, а в декабре на ногах были сделаны пропилы.

После ряда инцидентов вокруг памятника установили высокую ограду. А клуб «Мальмё» осудил действия вандалов.