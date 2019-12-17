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15:41 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович прокомментировал вандализм в отношении своей статуи в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Златан Ибрагимович впервые прокомментировал осквернение своей статуи в шведском городе Мальмё. В интервью американскому изданию TMZ он заявил, что не видел последствий действий вандалов.

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Источник: Reuters

«Я не видел этого», — кратко ответил он, поморщившись.

Памятник футболисту, установленный недавно у футбольного стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков местного одноименного клуба. Они были разгневаны решением своего кумира, чья спортивная карьера началась в «Мальмё», купить долю акций клуба «Хаммарбю» — основного соперника в национальном чемпионате. В конце ноября скульптуру облили краской, «украсили» туалетным сидением, а в декабре на ногах были сделаны пропилы.

После ряда инцидентов вокруг памятника установили высокую ограду. А клуб «Мальмё» осудил действия вандалов.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007−2016). В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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