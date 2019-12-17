Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

«Играя на “Бернабеу”, мы получаем больше свободных зон. “Реал” больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На “Камп Ноу” они играют по-другому — опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На “Бернабеу” мы играем 90 минут на равных. На “Камп Ноу” матчи более закрытые и сложные», — приводит слова Месси Marca.



Завтра, 18 декабря, «Барселона» и «Реал» сыграют в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.