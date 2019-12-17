Воспитанник «Атырау» отказался от трансфера в Европу и решил искать новый клуб в КПЛ

Клуб хочет, чтобы 22-летний казахстанец прилетел в январе, и готов ему предложить контракт. Однако Оспанов предпочел остаться на родине и ищет варианты в КПЛ.

В премьер-лиге Оспанов дебютировал в прошедшем сезоне, выйдя в седьмом туре против «Жетысу». Всего за «Атырау» воспитанник клуба провел 23 матча, а «нефтяники» по итогам сезона вылетели в первую лигу.