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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Атырау» отказался от трансфера в Европу и решил искать новый клуб в КПЛ

Литовский «Паневежис» интересуется полузащитником «Атырау» Рафаилем Оспановым, сообщает KazFootball.kz.

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Клуб хочет, чтобы 22-летний казахстанец прилетел в январе, и готов ему предложить контракт. Однако Оспанов предпочел остаться на родине и ищет варианты в КПЛ.

В премьер-лиге Оспанов дебютировал в прошедшем сезоне, выйдя в седьмом туре против «Жетысу». Всего за «Атырау» воспитанник клуба провел 23 матча, а «нефтяники» по итогам сезона вылетели в первую лигу.

Отметим, что «Паневежис» в минувшем сезоне стал пятым в чемпионате Литвы, а «золото» в третий раз подряд выиграла «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.

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