Воспитанник «Атырау» отказался от трансфера в Европу и решил искать новый клуб в КПЛ
Литовский «Паневежис» интересуется полузащитником «Атырау» Рафаилем Оспановым, сообщает KazFootball.kz.
Литовский «Паневежис» интересуется полузащитником «Атырау» Рафаилем Оспановым, сообщает KazFootball.kz.
Клуб хочет, чтобы 22-летний казахстанец прилетел в январе, и готов ему предложить контракт. Однако Оспанов предпочел остаться на родине и ищет варианты в КПЛ.
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Отметим, что «Паневежис» в минувшем сезоне стал пятым в чемпионате Литвы, а «золото» в третий раз подряд выиграла «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.