Бразильский «Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

Источник: AP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджиан де Арраскаэта (49-я минута) и Бруно Энрике (78), еще один мяч защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи отправил в собственные ворота (82). У проигравших отличился Салем Аль-Давсари (18). На 83-й минуте с поля за грубую игру был удален нападающий «Аль-Хиляля» Андре Каррильо.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский «Ливерпуль», «Фламенго», мексиканский «Монтеррей», «Эсперанс», «Аль-Хиляль» и «Иенген спорт» из Новой Каледонии), а также «Аль-Садд» на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся английский «Ливерпуль» и мексиканский «Монтеррей». Финал турнира и матч за третье место состоятся в субботу.