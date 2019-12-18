Месси или Бензема, Фати или Родригу: кто станет героем класико?

Источник: Спорт-Экспресс

Куртуа против атаки мечты

Если брать такую тонкую материю, как психология, то после состоявшихся в минувшие выходные матчей настроение должно быть лучше у «Реала». С одной стороны, он упустил шанс приехать на «Камп Ноу» в роли единоличного лидера. С другой, мадридцы в Валенсии героически спасли игру на пятой добавленной арбитром минуте и получили инъекцию положительных эмоций. Особенно это касается Куртуа, который прибежал в чужую штрафную на подачу углового и нанес удар головой, а Бензема оказался расторопнее всех на отскоке.

Бельгийский голкипер, целесообразность приобретения которого год назад ставилась под сомнение при наличии в команде еще не уехавшего в Париж Наваса, в новом чемпионате вернулся на свой уровень. Семь из 13 матчей ла лиги Куртуа завершил на ноль и вполне мог замахнуться на клубный рекорд по продолжительности сухой серии, но в игре с «Реал Сосьедад» все испортил отдавший опрометчивую передачу к собственным воротам Серхио Рамос. В общем, оборона «Королевского клуба» — не образец надежности, но Куртуа подстрахует и выручит.

В гостях у «Барселоны» это особенно актуально. Тем более, соперник уязвлен упущенной победой в Сан-Себастьяне, где за последние десять лет каталонцы потеряли больше очков, чем на любом другом испанском стадионе, включая «Сантьяго Бернабеу». 2:2 — результат отрицательный, хотя с атакой у сине-гранатовых все по-прежнему в порядке. Во втором туре подряд забил осваивающийся в команде Гризманн, гол и передача на счету Суареса, которому на «Аноэте» мастерски ассистировал Месси. Вопрос исключительно в готовности этого трио к конкретной игре.

Поймают кураж — Куртуа придется включать режим супермена. Если же нет, у «Барсы» могут возникнуть проблемы, потому что Эрнесто Вальверде не сказать, что удачно управляет игрой. В случае с нападением отчасти его возможности ограничивает травма Дембеле, но при этом тренер дает не так много времени молодежи, хотя и Карлес Перес, и особенно 17-летний вундеркинд Фати голами в ворота «Интера» в Лиге чемпионов продемонстрировали готовность решать судьбу больших матчей.

Кураж Бензема против каталонской обороны

Быть основным нападающим в «Реале» дано не каждому. Это колоссальное давление как со стороны болельщиков, так и от собственного президента. Сумасбродный Флорентино Перес в свое время избавился от Игуаина, считая, что аргентинец не соответствует уровню клуба. Пипиту не спас даже 121 гол в сливочной футболке. Бензема с учетом всех турниров давно разменял третью сотню голов, а в рейтинге мадридских бомбардиров в ла лиге недавно сместил с шестой позиции Ференца Пушкаша. Еще чуть-чуть, и позади останется другая легенда — Уго Санчес, но даже это не способно остановить поиски Пересом нового форварда.

Возможно, в перспективе выстрелит Йович, только пока серб, разрывавший бундеслигу, проваливается на «Сантьяго Бернабеу», а затраченные на его покупку 60 миллионов евро кажутся выброшенными на ветер. И ведь не скажешь, что Луке не доверяли. Зинедин Зидан ради новичка даже пробовал расстановку с двумя нападающими, привычную футболисту по «Айнтрахту». На выходе — один гол, что даже с поправкой на травму и ограниченное игровое время выглядит катастрофой, которая убивает уверенность Йовича в собственных силах.

То самое качество, которое отличает Бензема. Он не обращал внимания на слухи и периодический свист трибун, а делал то, что требовал стоящий за него горой Зидан. Несколько лет был идеальным напарником для Криштиану Роналду. Сейчас — превратился в приму мадридской атаки. Лидерство в списке снайперов на пару с Месси (по 12 мячей) и еще четыре гола в Лиге чемпионов, включая дубль в ворота «ПСЖ», делают Бензема главной угрозой защитным порядкам «Барселоны».

Футбол Испания 2019/2020 Тур 10, 18.12.2019, 22:00 Барселона - Реал -

Между тем оборона — головная боль Вальверде, и тут порой бессильна даже магия тер Штегена на последнем рубеже. У сине-гранатовых только четыре «сухаря» в 16 матчах, а по количеству пропущенных мячей (20) они в ла лиге лишь шестые. У «Атлетико» этот показатель вдвое меньше. У «Реала» 12 пробоин, а вровень с «Барсой» идут не только замыкающий еврокубковую шестерку «Реал Сосьедад», но и обосновавшаяся в середине таблицы «Осасуна» и балансирующий рядом с зоной вылета «Вальядолид».

Тасовавший колоду Вальверде сейчас остановился на паре центральных защитников Пике — Лангле, лучшей игрой для которых стала встреча с «Атлетико» (1:0). Возможно, определенная стабильность и вылечит каталонцев. Тем более, залечил травму Жорди Альба, от которого очень многое зависит и в атакующей игре за счет отличного взаимопонимания с Месси. А тест, который устроит каталонцам Бензема, будет самым сложным в нынешнем сезоне.

Вальверде против Вальверде

Впрочем, оборона не может быть оторванной от остальной команды, а нападение — полагаться только на свой исключительный талант. И той, и другой линиям требуется поддержка, и определить сценарий предстоящей игры должна полузащита. В начале сезона Вальверде определил для себя двух неприкасаемых в лице де Йонга и Артура, заставив остальных конкурировать за одну позицию. Однако жизнь вынудила тренера стать более гибким: не отказываться от опыта Бускетса, вспомнить про Ракитича и оценить несгибаемый характер Видаля.

В последнее время хорват не выпадает из основы, и травма Артура только укрепила его позиции. По большому счету Вальверде осталось определиться с одной кандидатурой, выбрав между чаще играющим Бускетсом и Видалем. При стремлении доминировать на своем поле логичнее выглядит ставка на испанского ветерана, тогда как чилиец с его умением выходить на замену и вцепляться в соперника мертвой хваткой может добавить огня по ходу матча. И не важно: нужно ли будет в тот момент сохранять преимущество, либо потребуется внести перелом и выжечь центральную зону напалмом.

Положение Зидана в этой шахматной партии выглядит более сложным, хотя, кажется, француз для себя все решил. В Валенсии он сделал ставку на проверенных бойцов в лице Модрича и Крооса, а так как у «Реала» на восстановление было на день меньше, кто-то из ветеранов может начать игру на скамейке запасных. В воскресенье там остался получивший паузу Каземиру, которого явно берегли перед класико. Сильно выглядят и позиции 21-летнего однофамильца главного тренера «Барселоны» Федерико Вальверде. Когда уругваец появлялся с первых минут, «Реал» в этом сезоне еще не проигрывал (шесть побед и ничьи с «Валенсией» и «Атлетико»).

Противостояние Вальверде и 22-летнего де Йонга — символ начавшейся смены поколений в двух испанских грандах. И приближение времен, когда решать судьбу класико будут уже не Месси с Бензема, а Фати и бразильские таланты сливочных Родригу и Винисиус Жуниор. Хотя, кто может утверждать, что свое слово они не скажут уже в среду?