«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
ТАСС, 18 декабря. «Астон Вилла» на своем поле одержала крупную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС, 18 декабря. «Астон Вилла» на своем поле одержала крупную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Забитыми мячами отметились Конор Хурихэйн (14-я минута), Джонатан Коджиа (37, 45) и Уэсли (90), еще один гол защитник «Ливерпуля» Морган Бойс забил в свои ворота (37).
В составе «Ливерпуля» на поле вышли футболисты из молодежной команды, так как в среду основная команда проведет полуфинальный матч клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре. Соперником подопечных Юргена Клоппа станет мексиканский «Монтеррей».
Соперник «Астон Виллы» по полуфиналу определится в результате жеребьевки. Остальные четвертьфинальные матчи, в которых «Оксфорд Юнайтед» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед», «Эвертон» — «Лестер», состоятся 18 декабря.