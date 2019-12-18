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01:32 (мск), источник: ТАСС

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

ТАСС, 18 декабря. «Астон Вилла» на своем поле одержала крупную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Конор Хурихэйн (14-я минута), Джонатан Коджиа (37, 45) и Уэсли (90), еще один гол защитник «Ливерпуля» Морган Бойс забил в свои ворота (37).

В составе «Ливерпуля» на поле вышли футболисты из молодежной команды, так как в среду основная команда проведет полуфинальный матч клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре. Соперником подопечных Юргена Клоппа станет мексиканский «Монтеррей».

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Соперник «Астон Виллы» по полуфиналу определится в результате жеребьевки. Остальные четвертьфинальные матчи, в которых «Оксфорд Юнайтед» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед», «Эвертон» — «Лестер», состоятся 18 декабря.

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