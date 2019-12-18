Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

В составе хозяев забитыми мячами отметились Юлиан Вайгль (23-я минута), Юлиан Брандт (34) и Джейдон Санчо (55), у гостей отличились Тимо Вернер (47, 53) и Патрик Шик (78). Санчо стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в турнире 22 гола, в день матча с «Лейпцигом» ему было 19 лет 267 дней. Предыдущим обладателем рекорда был Хорст Кёппель, который в 1968 году в составе «Штутгарта» забил 22 гола в возрасте 19 лет 269 дней.