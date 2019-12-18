Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 18 декабря. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом» со счетом 3:3 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 18 декабря. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом» со счетом 3:3 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Юлиан Вайгль (23-я минута), Юлиан Брандт (34) и Джейдон Санчо (55), у гостей отличились Тимо Вернер (47, 53) и Патрик Шик (78). Санчо стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в турнире 22 гола, в день матча с «Лейпцигом» ему было 19 лет 267 дней. Предыдущим обладателем рекорда был Хорст Кёппель, который в 1968 году в составе «Штутгарта» забил 22 гола в возрасте 19 лет 269 дней.
В турнирной таблице продолжает лидировать «Лейпциг», набравший 34 очка, «Боруссия» с 30 очками идет третьей. Второе место занимает «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (31), которая свой матч проведет в среду на своем поле против «Падерборна».
В следующем туре «Боруссия» 20 декабря в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» 21 декабря примет «Аугсбург».
|Люсьен Фавр
|Юлиан Нагельсманн
|Юлиан Вайгль(Рафаэл Геррейру)
|23′
|Тимо Вернер
|47′
|Юлиан Брандт(Джейдон Санчо)
|34′
|Тимо Вернер
|53′
|Джейдон Санчо(Марко Ройс)
|55′
|Патрик Шик
|77′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Петер Гулачи
|2
|Дан-Аксель Загаду
|5
|Дайот Упамекано
|5
|Ашраф Хакими
|16
|Лукас Клостерманн
|15
|Матс Хуммельс
|22
|Норди Мукьеле
|16
|Мануэль Аканджи
|23
|Марсель Хальстенберг
|11
|Марко Ройс
|27
|Конрад Лаймер
|19
|Юлиан Брандт
|31
|Диего Демме
|23
|Торган Азар
|11
|Тимо Вернер
|33
|Юлиан Вайгль
|7
|Марсель Забитцер
70′
|7
|Джейдон Санчо
71′
|20
|Матеус Кунья
|26
|Лукаш Пищек
|10
|Эмиль Форсберг
45′
|13
|Рафаэл Геррейру
84′
|18
|Кристофер Нкунку
|14
|Нико Шульц
|9
|Юссуф Поульсен
62′
|21
|Патрик Шик
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|5
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)