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01:28 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 18 декабря. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом» со счетом 3:3 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Юлиан Вайгль (23-я минута), Юлиан Брандт (34) и Джейдон Санчо (55), у гостей отличились Тимо Вернер (47, 53) и Патрик Шик (78). Санчо стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в турнире 22 гола, в день матча с «Лейпцигом» ему было 19 лет 267 дней. Предыдущим обладателем рекорда был Хорст Кёппель, который в 1968 году в составе «Штутгарта» забил 22 гола в возрасте 19 лет 269 дней.

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В турнирной таблице продолжает лидировать «Лейпциг», набравший 34 очка, «Боруссия» с 30 очками идет третьей. Второе место занимает «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (31), которая свой матч проведет в среду на своем поле против «Падерборна».

В следующем туре «Боруссия» 20 декабря в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» 21 декабря примет «Аугсбург».

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Результаты других матчей игрового дня:

  • «Вердер» — «Майнц» — 0:5;.
  • «Аугсбург» — «Фортуна» — 3:0;.
  • «Унион Берлин» — «Хоффенхайм» — 0:2.
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Боруссия Д
3:3
Первый тайм: 2:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 1617.12.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврЮлиан Нагельсманн
Голы
Юлиан Вайгль(Рафаэл Геррейру)23′
Тимо Вернер47′
Юлиан Брандт(Джейдон Санчо)34′
Тимо Вернер53′
Джейдон Санчо(Марко Ройс)55′
Патрик Шик77′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Петер Гулачи
2Дан-Аксель Загаду
5Дайот Упамекано
5Ашраф Хакими
16Лукас Клостерманн
15Матс Хуммельс
22Норди Мукьеле
16Мануэль Аканджи
23Марсель Хальстенберг
11Марко Ройс
27Конрад Лаймер
19Юлиан Брандт
31Диего Демме
23Торган Азар
11Тимо Вернер
33Юлиан Вайгль
7Марсель Забитцер
70′
7Джейдон Санчо
71′
20Матеус Кунья
26Лукаш Пищек
10Эмиль Форсберг
45′
13Рафаэл Геррейру
84′
18Кристофер Нкунку
14Нико Шульц
9Юссуф Поульсен
62′
21Патрик Шик
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
6Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
9Фолы5
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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