Головин ошибся, «Монако» разгромили в Кубке лиги

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок французской лиги. 1/8 финала

«Монако» — «Лилль» — 0:3 (0:2).

Голы: Осимен, 19 (0:1). Реми, 45+2 (0:2). Реми, 86 (0:3).

Нереализованный пенальти: Слимани, 55 (вратарь).

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен Йеддер, 59), Огюстен.

«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), Иконе.

Предупреждения: Брадарич, 31. Андре, 45+1. Шека, 48. Сумаоро, 54.

Судья: Амель.

17 декабря. Монако. Стадион «Луи II».

Уже в субботу «Монако» и «Лилль» снова сыграют в княжестве, и, похоже, анонсировавший ротацию состава Леонарду Жардим приоритетным посчитал чемпионат. В третьем же по статусу национальном турнире в старт попали только четыре человека, начинавших игру с «Анже». В квартете незаменимых оказался Головин, создавший первый в матче опасный момент. Александр подхватил мяч в центральной зоне, дотащил его до штрафной, но там удар заблокировали.

А спустя минуту уже вернувшемуся в ворота Субашичу пришлось останавливать выход Осимена один на один. Судя по всему, лучший снайпер гостей растерялся от такой щедрости монегасков, однако второй шанс нигериец использовал. К сожалению, голевая атака началась с потери Головина в центре поля, что не оправдывает действия его одноклубников в обороне. Сконцентрировав внимание на Иконе, они потеряли открывшегося под его передачу одноклубника.

Осимен же не только забил, но и травмировался, и до перерыва Кристофу Галтье пришлось вынужденно поменять не только его, но и одного из защитников Пьеда. Это, впрочем, никак не сказалось на характере игры. «Монако», если и обострял игру, то за счет настырности Слимани или индивидуальных действий заработавшего пару штрафных Головина.

«Лилль» на фоне хозяев выглядел по-настоящему системной командой, которая четко знает, как добиться результата. И Реми, прежде чем удвоить счет после грубейшей ошибки Бадиашиля, не использовал еще один стопроцентный момент. У «Монако» таких шансов и близко не было. Пришлось ждать начала второго тайма, когда Головин классным пасом нашел в штрафной Огюстена, и тот вынудил защитника сыграть рукой.