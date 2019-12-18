Головин ошибся, «Монако» разгромили в Кубке лиги
Монегаски снова разочаровали, простившись с Кубком лиги после домашнего поражения от «Лилля» (0:3).
Монегаски снова разочаровали, простившись с Кубком лиги после домашнего поражения от «Лилля» (0:3).
Кубок французской лиги. 1/8 финала
«Монако» — «Лилль» — 0:3 (0:2).
Голы: Осимен, 19 (0:1). Реми, 45+2 (0:2). Реми, 86 (0:3).
Нереализованный пенальти: Слимани, 55 (вратарь).
«Монако»: Субашич,
«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), Иконе.
Предупреждения: Брадарич, 31. Андре, 45+1. Шека, 48. Сумаоро, 54.
Судья: Амель.
17 декабря. Монако. Стадион «Луи II».
Уже в субботу «Монако» и «Лилль» снова сыграют в княжестве, и, похоже, анонсировавший ротацию состава Леонарду Жардим приоритетным посчитал чемпионат. В третьем же по статусу национальном турнире в старт попали только четыре человека, начинавших игру с «Анже». В квартете незаменимых оказался Головин, создавший первый в матче опасный момент. Александр подхватил мяч в центральной зоне, дотащил его до штрафной, но там удар заблокировали.
А спустя минуту уже вернувшемуся в ворота Субашичу пришлось останавливать выход Осимена один на один. Судя по всему, лучший снайпер гостей растерялся от такой щедрости монегасков, однако второй шанс нигериец использовал. К сожалению, голевая атака началась с потери Головина в центре поля, что не оправдывает действия его одноклубников в обороне. Сконцентрировав внимание на Иконе, они потеряли открывшегося под его передачу одноклубника.
Осимен же не только забил, но и травмировался, и до перерыва Кристофу Галтье пришлось вынужденно поменять не только его, но и одного из защитников Пьеда. Это, впрочем, никак не сказалось на характере игры. «Монако», если и обострял игру, то за счет настырности Слимани или индивидуальных действий заработавшего пару штрафных Головина.
«Лилль» на фоне хозяев выглядел
Но даже пенальти монегаскам не помог, так как Слимани проиграл дуэль однофамильцу своего тренера — бразильскому Леу Жардиму. Единственным приятным для разгромленного «Монако» событием стало возвращение лечившегося с апреля Йоветича. Черногорец даже забить мог и, возможно, поможет в будущем, а пока его команда попрощалась с самой короткой и простой дорогой в еврокубки.