Серия А извинилась за использование изображений обезьян

«Я приношу извинения всем, кого обидела работа Симоне Фугадзотто. Несмотря на то, что художник пояснил, что его работа стала посланием против расизма, она вызвала у многих сомнения. Нельзя подвергнуть сомнению то, что лига порицает расизм во всех его формах. Серия А работает над антирасистской кампанией, которую нельзя отождествлять с работой Фугадзотто и которая будет представлена в конце февраля», — приводит Il Messaggero слова Де Сиерво.