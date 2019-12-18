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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серия А извинилась за использование изображений обезьян

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Генеральный директор итальянской футбольной серии А Луиджи Де Сиерво принес извинения за использование картин с изображением обезьян в кампании по борьбе с расизмом.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник в штаб-квартире серии А был представлен триптих художника Симоне Фугадзотто, на котором изображены три обезьяны.

По словам автора, обезьяны «являются метафорой человеческих существ, а людей определяют наши действия, а не цвет кожи».

Клубы «Рома» и «Милан» выступили с критикой данной акции.

«Я приношу извинения всем, кого обидела работа Симоне Фугадзотто. Несмотря на то, что художник пояснил, что его работа стала посланием против расизма, она вызвала у многих сомнения. Нельзя подвергнуть сомнению то, что лига порицает расизм во всех его формах. Серия А работает над антирасистской кампанией, которую нельзя отождествлять с работой Фугадзотто и которая будет представлена в конце февраля», — приводит Il Messaggero слова Де Сиерво.

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