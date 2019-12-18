«Ливерпуль» школьниками проиграл 0:5. Что это было?
Победители Лиги чемпионов разгромно проиграли в Кубке лиги, но Юрген Клопп и вся основа во время матча находились в 5 тысячах километров.
Победители Лиги чемпионов разгромно проиграли в Кубке лиги, но Юрген Клопп и вся основа во время матча находились в 5 тысячах километров.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 5:0 (4:0)
Голы: Хурихэйн, 14 (1:0). Бойс, 17 — в свои ворота (2:0). Коджья, 37 (3:0). Коджья, 45 (4:0). Уэсли, 90+2 (5:0).
«Астон Вилла»: Нюланн, Честер (Хос, 77),
«Ливерпуль»: Келлехер, ван дер Берг, Хувер (Норрис, 82), Бойс, Галлахер, Чиривелья, Кейн, Лонгстафф (Берн, 65), Хилл,
Предупреждение:
Судья: Мэйсон.
17 декабря. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Беспрецедентное событие: вчера «Ливерпуль» сыграл один матч, а уже сегодня — еще один, причем в другой части света. Все
Как известно, красные в июне выиграли Лигу чемпионов, так что заслужили право представить Европу на декабрьском клубном чемпионате мира. Никто не собирался от него отказываться, в «Ливерпуле» считают турнир престижным, поэтому в Катар полетела крепкая основа клуба.
Проблема оказалась в другом: в октябре «Ливерпуль» выбил из Кубка лиги «Арсенал» и вышел в четвертьфинал. По регламенту матчи этой стадии в этом сезоне должны пройти 17 и 18 декабря, но на 18 декабря ФИФА уже назначила полуфинал Клубного чемпионата мира с участием «Ливерпуля». Еще после победы над «Арсеналом» тренера красных спросили о нестыковке, на что Клопп ответил: «Меня это не беспокоит, это должно беспокоить других, ведь не мы составляли расписание. ФИФА сообщила нам, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам необходимо там быть, что мы и сделаем.
Компромисс нашли: настоящий «Ливерпуль» отправился в Катар вместе с Клоппом, а честь клуба в Кубке лиги защищала молодежь во главе с Нилом Критчли — старшим тренером команды (U-23). Иных вариантов не было: календарь настолько насыщенный, что переносить матч с «Астон Виллой» банально было некуда.
«Думаю, после первого полуфинального матча клубного чемпионата мира между “Фламенгу” и “Аль-Хилялем” мы посмотрим на игру с “Астон Виллой”, — говорил Клопп. — Это будет захватывающе. Я
Шансов было очень мало. Букмекеры совсем не верили в «Ливерпуль» — на победу «Астон Виллы» ставки принимались в среднем с коэффициентом 1.30. Лучшая команда Европы выставила на игру самый молодой стартовый состав в своей 127-летней истории. Средний возраст — 19 лет 182 дня. Предыдущий рекорд превзойден более чем на два года.
В основе появилось пятеро дебютантов, на замену вышли еще трое. Одному из дебютантов — 16 лет. «Астон Вилла», разумеется, играла взрослыми дядьками, которые смяли юношей всего за тайм. К перерыву бирмингемцы вели со счетом 4:0, причем голам они радовались так, будто выиграли Лигу чемпионов.
Анализировать в этой игре нечего: более опытные и физически развитые футболисты просто добились победы. Студотряд «Ливерпуля» смотрелся достойно, далеко не раз мог забить, больше владел мячом и нанес столько же ударов в створ, сколько соперник (по восемь). Но «Вилла» точнее реализовывала моменты.
После игры тренер молодежки Критчли признался, что в перерыве с ним связался Клопп. Немец наставлял команду: «Продолжайте действовать так же смело и играть по-своему». Команда послушалась тренера, лезла вперед, однако удача юных футболистов подвела.
История зафиксирует это поражение, но учитывать его не стоит. Как заметили в репортаже издания Liverpool Echo, это не поражение «Ливерпуля», а поражение английской футбольной лиги, которая таким отношением обесценила значимость трофея. Ну, а «Ливерпуль» уже сегодня в матче с мексиканским «Монтерреем» может выйти в финал клубного чемпионата мира.