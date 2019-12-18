В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Два года назад вместо них были Месси и Роналду

Как сообщает AS, автором произведения стал Tvboy — известный стрит-арт художник из Италии.

Своим творением под названием «Испания, целуй и говори» художник призывает к диалогу между Каталонией и Испанией, у которых сейчас напряженные политические отношения из-за требований автономии со стороны каталонцев.

Добавим, что Tvboy прославился в 2017 году, когда перед эль-класико создал похожую работу с поцелуем Лионеля Месси и Криштиану Роналду, который тогда выступал за «Реал». Та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых, а Месси оформил дубль.

Перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 22:00 мск. Изначально встреча должна была состояться 26 октября, однако ее пришлось перенести из-за протестов в Каталонии.