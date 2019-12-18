В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Два года назад вместо них были Месси и Роналду
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Накануне
Как сообщает AS, автором произведения стал Tvboy — известный
Своим творением под названием «Испания, целуй и говори» художник призывает к диалогу между Каталонией и Испанией, у которых сейчас напряженные политические отношения
Добавим, что Tvboy прославился в 2017 году, когда перед
Перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 22:00 мск. Изначально встреча должна была состояться 26 октября, однако ее пришлось перенести
На данный момент команды делят между собой первое место в турнирной таблице, набрав по 35 очков.