СМИ: Артета станет главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал»

Источник: AP 2019

Сейчас Артета входит в тренерский штаб «Манчестер Сити». Ожидается, что о назначении испанского специалиста будет объявлено после матча его команды в Кубке английской лиги против «Оксфорд Юнайтед», который состоится в среду (начало — 22:45 мск). Контракт 37-летнего тренера будет рассчитан на 3,5 года.

По информации источника, главные акционеры «Арсенала» (семья Кронке — прим. ТАСС) провели переговоры с Артетой и остались довольны результатом. Испанцу разрешено взять себе помощника в тренерский штаб. Сообщается, что им может стать его соотечественник из «Манчестер Сити» Родолфо Боррелл.

29 ноября «Арсенал» объявил об увольнении с поста главного тренера испанца Унаи Эмери. Исполняющим обязанности наставника был назначен бывший игрок клуба швед Фредрик Юнгберг, который возглавлял молодежную команду лондонцев с лета 2018 года. В качестве кандидатов на пост также называли бывшего главного тренера «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри, бывшего наставника принципиального соперника «Арсенала» — лондонского «Тоттенхэма» — аргентинец Маурисио Почеттино, главного тренера английского «Борнмута» Эдди Хау и испанца Рафаэля Бенитеса.