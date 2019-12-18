Марадона отрицает ссору с Месси

«Я бы никогда не стал ссориться с Лионелем Месси. Есть ли между нами какие-то плохие отношения? Я же аргентинец, и я ни в коем случае не критикую его. У нас хорошие и дружественные отношения», — приводит слова Марадоны TyC Sports.