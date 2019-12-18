В Азербайджане 25 игроков отстранены от футбола за договорные матчи

Дисциплинарный комитет ассоциации принял данное решение после расследования нескольких подозрительных эпизодов, произошедших в матчах клубов первого дивизиона чемпионата Азербайджана («Агсу», «Туран-Товуз», «Зира») и трех команд региональной лиги страны («Успех», «Агсу-Сити», «Альянс»). Также ассоциация получила в свое распоряжение отчеты УЕФА. По итогам расследования организация дисквалифицировала 25 игроков, а также трех функционеров клубов.
17 отстраненных футболистов выступают за «Агсу». Также были дисквалифицированы исполнительный директор клуба, тренер вратарей и сотрудник клуба. Семь игроков, наказанных отстранением, выступают за «Туран-Товуз». У клубов «Успех», «Агсу-Сити» и «Альянс» отстранено по одному футболисту.