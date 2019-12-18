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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

В Азербайджане 25 игроков отстранены от футбола за договорные матчи

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отстранила 25 футболистов из шести азербайджанских клубов от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с организацией договорных матчей, сообщается на официальном сайте организации.

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Дисциплинарный комитет ассоциации принял данное решение после расследования нескольких подозрительных эпизодов, произошедших в матчах клубов первого дивизиона чемпионата Азербайджана («Агсу», «Туран-Товуз», «Зира») и трех команд региональной лиги страны («Успех», «Агсу-Сити», «Альянс»). Также ассоциация получила в свое распоряжение отчеты УЕФА. По итогам расследования организация дисквалифицировала 25 игроков, а также трех функционеров клубов.

17 отстраненных футболистов выступают за «Агсу». Также были дисквалифицированы исполнительный директор клуба, тренер вратарей и сотрудник клуба. Семь игроков, наказанных отстранением, выступают за «Туран-Товуз». У клубов «Успех», «Агсу-Сити» и «Альянс» отстранено по одному футболисту.

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