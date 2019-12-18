Казахстанские клубы проявляют интерес к полузащитнику сборной Армении из датского клуба

В связи с отменой статуса легионера для игроков из стран ЕАЭС многие казахстанские клубы стали пристальнее изучать игроков из Армении, Кыргызстана, России и Беларуси.
Бабаян один из самых интересных и многообещающих футболистов сборной Армении. Игрок родился в Берлине, но прошел школу датского футбола и сейчас защищает цвета клуба высшей лиги «Хобро».
В нынешнем сезоне чемпионата Дании Бабаян провел 19 игр, забил один гол и отдал пять результативных передач.
В интервью армянским СМИ игрок подтверждал, что имеет несколько предложений.
Напомним, что 28 ноября Казахстанская федерация футбола приняла решение о новом статусе игроков и тренеров из стран ЕАЭС, которое вступит в силу уже со следующего футбольного сезона.