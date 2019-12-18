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20:23 (мск), источник: Газета.Ру

Дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом»

Дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», сообщает Actualidad.

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Футболиста в момент ограбления дома не было, неизвестные вынесли часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Примечательно, что защитник стал не первой жертвой нападения воров на дома в Испании. К примеру, также от грабителей пострадал главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» был перенесен из-за беспорядков в Каталонии. Игра состоится 18 декабря в 22.00 по московскому времени.

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