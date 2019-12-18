Дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом»
Дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», сообщает Actualidad.
Дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», сообщает Actualidad.
Футболиста в момент ограбления дома не было, неизвестные вынесли часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Примечательно, что защитник стал не первой жертвой нападения воров на дома в Испании. К примеру, также от грабителей пострадал главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» был перенесен