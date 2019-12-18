«Барселона» — «Реал»: составы команд на матч Примеры

Встреча состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Ракитич заменит Бускетса в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом»

«Барселона» набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований входит также «Севилья», набравшая 31 очко в 17 матчах.