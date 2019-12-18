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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» — «Реал»: составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Реала» на перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры.

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Источник: Reuters

Встреча состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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Начало — в 22:00 мск.

«Барселона»: тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.

«Барселона» набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований входит также «Севилья», набравшая 31 очко в 17 матчах.

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