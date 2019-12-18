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22:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Испанские фанаты напали на поддержавшего украинского игрока президента клуба

Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» напали на автомобиль президента команды Рауля Мартина Пресы. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AFP 2019

По информации издания, болельщики остались недовольны тем, что функционер осудил их поведение после сорванного матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с «Альбасете». В результате президент команды написал заявление в полицию из-за причиненного болельщиками ущерба.

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Весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес украинского нападающего Романа Зозули, называя его нацистом. Из-за этого встреча была остановлена. После матча Преса поддержал Зозулю.

В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году.

Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как изучили публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, Зозуля известен как крупный жертвователь на нужды украинской армии в Донбассе.

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