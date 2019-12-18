«Ливерпуль» сыграет с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира по футболу

Источник: AP 2019

В составе «Ливерпуля» отличились Наби Кейта (12-я минута) и Роберто Фирмино (90), у «Монтеррея» гол забил Рохелио Фунес Мори (14).

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«Ливерпуль» встретится с бразильским «Фламенго» в финале турнира, во вторник бразильский клуб одержал победу над «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии со счетом 3:1. В матче за третье место сыграют «Монтеррей» и «Аль-Хиляль».

Перед матчем журналист агентства AP Роб Харрис написал в своем Twitter, что болельщикам запрещено проходить в фан-зону с бутылками воды.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский «Ливерпуль», «Фламенго», мексиканский «Монтеррей», «Эсперанс», «Аль-Хиляль» и «Иенген спорт» из Новой Каледонии), а также «Аль-Садд» на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

«Ливерпуль» во второй раз в истории вышел в финал турнира, в 2005 году английская команда в финале уступила бразильскому «Сан-Паулу» (0:1). «Фламенго» впервые сыграет в финале. Финал турнира и матч за третье место состоятся в субботу.

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