Буффон повторил рекорд по числу матчей в чемпионате Италии

Источник: AP 2019

У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (19-я минута) и Криштиану Роналду (45), у «Сампдории» мяч забил Джанлука Капрари (35). На второй компенсированной минуте Капрари получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Роналду забил в пятом матче подряд за «Ювентус».

41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини по числу матчей, проведенных в чемпионате Италии. Оба игрока провели по 647 игр. Также Буффон побил клубный рекорд по числу матчей в чемпионате Италии, голкипер провел 479-ю встречу в футболке «Ювентуса», обогнав нападающего Алессандро Дель Пьеро (478).

Буффон дебютировал во взрослом футболе 19 ноября 1995 года, выйдя в матче чемпионата Италии в составе «Пармы», которая встречалась с «Миланом» (0:0). В 2001 году за €52 млн его приобрел «Ювентус», на тот момент это был самый дорогой трансфер вратаря в истории. Летом 2018 года Буффон перешел во французский ПСЖ, но спустя год вернулся в «Ювентус». Буффон является девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, также в его послужном списке есть победа в Кубке УЕФА и звание чемпиона Франции. За сборную Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2012).

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 17 встречах. «Сампдория» занимает 17-е место, в активе клуба 15 очков в 17 матчах. В 18-м туре «Ювентус» примет «Кальяри» 6 января 2020 года, в тот же день «Сампдория» на выезде сыграет с «Миланом».