Буффон повторил рекорд по числу матчей в чемпионате Италии
ТАСС, 18 декабря. «Ювентус» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 18 декабря. «Ювентус» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (19-я минута) и Криштиану Роналду (45), у «Сампдории» мяч забил Джанлука Капрари (35). На второй компенсированной минуте Капрари получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Роналду забил в пятом матче подряд за «Ювентус».
41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини по числу матчей, проведенных в чемпионате Италии. Оба игрока провели по 647 игр. Также Буффон побил клубный рекорд по числу матчей в чемпионате Италии, голкипер провел 479-ю встречу в футболке «Ювентуса», обогнав нападающего Алессандро Дель Пьеро (478).
Буффон дебютировал во взрослом футболе 19 ноября 1995 года, выйдя в матче чемпионата Италии в составе «Пармы», которая встречалась с «Миланом» (0:0). В 2001 году за €52 млн его приобрел «Ювентус», на тот момент это был самый дорогой трансфер вратаря в истории. Летом 2018 года Буффон перешел во французский ПСЖ, но спустя год вернулся в «Ювентус». Буффон является девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, также в его послужном списке есть победа в Кубке УЕФА и звание чемпиона Франции. За сборную Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2012).
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 17 встречах. «Сампдория» занимает 17-е место, в активе клуба 15 очков в 17 матчах. В 18-м туре «Ювентус» примет «Кальяри» 6 января 2020 года, в тот же день «Сампдория» на выезде сыграет с «Миланом».
|Клаудио Раньери
|Маурицио Сарри
|Джанлука Капрари
|35′
|Пауло Дибала(Алекс Сандру)
|19′
|Криштиану Роналду(Алекс Сандру)
|45′
|1
|Эмиль Аудеро
|77
|Джанлуиджи Буффон
|15
|Омар Колли
|13
|Данилу
|21
|Джейсон Мурильо
61′
|19
|Леонардо Бонуччи
|25
|Алекс Феррари
|28
|Мерих Демирал
76′
|7
|Кароль Линетти
|5
|Миралем Пьянич
59′
|11
|Гастон Рамирес
90+6′
|14
|Блез Матюиди
|18
|Мортен Торсби
|25
|Адриен Рабьо
|17
|Джанлука Капрари
76′90+2′
|7
|Криштиану Роналду
|12
|Фабио Депаоли
50′
|12
|Алекс Сандру
82′
|26
|Мехди Лерис
|2
|Маттиа Де Шильо
|29
|Никола Мурру
76′
|10
|Пауло Дибала
77′
|3
|Томмазо Ауджелло
|11
|Дуглас Коста
|14
|Якуб Янкто
43′61′
|21
|Гонсало Игуаин
69′
|23
|Маноло Габбьядини
|8
|Аарон Рэмси
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)