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23:10 (мск), источник: ТАСС

Буффон повторил рекорд по числу матчей в чемпионате Италии

ТАСС, 18 декабря. «Ювентус» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (19-я минута) и Криштиану Роналду (45), у «Сампдории» мяч забил Джанлука Капрари (35). На второй компенсированной минуте Капрари получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Роналду забил в пятом матче подряд за «Ювентус».

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41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини по числу матчей, проведенных в чемпионате Италии. Оба игрока провели по 647 игр. Также Буффон побил клубный рекорд по числу матчей в чемпионате Италии, голкипер провел 479-ю встречу в футболке «Ювентуса», обогнав нападающего Алессандро Дель Пьеро (478).

Буффон дебютировал во взрослом футболе 19 ноября 1995 года, выйдя в матче чемпионата Италии в составе «Пармы», которая встречалась с «Миланом» (0:0). В 2001 году за €52 млн его приобрел «Ювентус», на тот момент это был самый дорогой трансфер вратаря в истории. Летом 2018 года Буффон перешел во французский ПСЖ, но спустя год вернулся в «Ювентус». Буффон является девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, также в его послужном списке есть победа в Кубке УЕФА и звание чемпиона Франции. За сборную Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2012).

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«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 17 встречах. «Сампдория» занимает 17-е место, в активе клуба 15 очков в 17 матчах. В 18-м туре «Ювентус» примет «Кальяри» 6 января 2020 года, в тот же день «Сампдория» на выезде сыграет с «Миланом».

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Сампдория
1:2
Первый тайм: 1:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 1718.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Клаудио РаньериМаурицио Сарри
Голы
Джанлука Капрари35′
Пауло Дибала(Алекс Сандру)19′
Криштиану Роналду(Алекс Сандру)45′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
77Джанлуиджи Буффон
15Омар Колли
13Данилу
21Джейсон Мурильо
61′
19Леонардо Бонуччи
25Алекс Феррари
28Мерих Демирал
76′
7Кароль Линетти
5Миралем Пьянич
59′
11Гастон Рамирес
90+6′
14Блез Матюиди
18Мортен Торсби
25Адриен Рабьо
17Джанлука Капрари
76′90+2′
7Криштиану Роналду
12Фабио Депаоли
50′
12Алекс Сандру
82′
26Мехди Лерис
2Маттиа Де Шильо
29Никола Мурру
76′
10Пауло Дибала
77′
3Томмазо Ауджелло
11Дуглас Коста
14Якуб Янкто
43′61′
21Гонсало Игуаин
69′
23Маноло Габбьядини
8Аарон Рэмси
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
7Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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