«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка французской футбольной лиги

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Бертран Траоре (2-я и 57-я минуты), также голами отметились Жан Лукас (17) и Мартен Терье (90+1). У гостей отличился Куадио Коне (48).