«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка французской футбольной лиги
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Тулузу» и вышли в четвертьфинал Кубка французской лиги.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Тулузу» и вышли в четвертьфинал Кубка французской лиги.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Бертран Траоре (2-я и 57-я минуты), также голами отметились Жан Лукас (17) и Мартен Терье (90+1). У гостей отличился Куадио Коне (48).