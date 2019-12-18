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23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка французской футбольной лиги

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле разгромили «Тулузу» и вышли в четвертьфинал Кубка французской лиги.

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Источник: Reuters

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Бертран Траоре (2-я и 57-я минуты), также голами отметились Жан Лукас (17) и Мартен Терье (90+1). У гостей отличился Куадио Коне (48).

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