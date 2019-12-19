«Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет сыграли со счетом 0:0

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Капитан «Реала» Серхио Рамос провел 43-й матч против «Барселоны», став рекордсменов обоих клубов по числу матчей, проведенных в истории противостояния. Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел 42-й матч против «Реала» и вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с бывшим партнером Хави и игроками «Реала» Мануэлем Санчисом и Пако Хенто. На 72-й минуте Гарет Бэйл отправил мяч в сетку ворот «Барселоны», однако гол был отменен из-за положения «вне игры». За весь матч «Барселона» совершила пять фолов, за три из них была показана желтая карточка.

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За несколько часов до встречи СМИ сообщили об ограблении дома португальского защитника хозяев Нелсона Семеду. Он провел 100-й матч в составе сине-гранатовых, на его счету один гол и восемь результативных передач за «Барселону». Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура из-за перебора предупреждений.

«Барселона» и «Реал» встретились в 242-й раз в официальных матчах, «Барселона» побеждала 95 раз, столько же побед у «Реала», еще 52 матча завершились вничью. В чемпионатах Испании команды сыграли 179-й матч, на счету «Барселоны» 72 победы, столько же у «Реала», еще 35 матчей завершились вничью. «Реал» не может обыграть «Барселону» на протяжении семи матчей во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения), последний раз мадридский клуб оказался сильнее каталонского в ответном, домашнем матче Суперкубка 17 августа 2017 года (2:0), в последний раз в гостях — в первом матче того же турнира, который состоялся 13 августа (3:1). Последний раз нулевой ничьей матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился в ноябре 2002 года, та встреча национального первенства прошла в Барселоне.

В турнирной таблице «Барселона» и «Реал» идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах.

Ближайшим преследователем является «Севилья», на ее счету 31 очко. В следующем туре «Барселона» примет «Алавес» в субботу, «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в воскресенье.

На фоне протестов

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но из-за беспорядков в Каталонии было принято решение перенести игру на 18 декабря. Сторонники независимости Каталонии устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Перед матчем газета «Периодико» сообщила, что каталонские сепаратисты устроили митинг рядом со стадионом «Камп Ноу», к которому присоединились не менее 5 тыс. человек. Организатором акции стало движение «Демократическое цунами». По информации газеты «Вангуардиа», некоторые участники акции принесли с собой эстелады — неофициальные флаги сторонников независимости Каталонии, участники раздают листовки, на которых написано: «Испания, сядь и поговори», они изымаются стюардами перед входом на трибуны. По версии издания, недалеко от одного из входов на стадион стражам порядка пришлось применить силу, один человек был задержан в ходе протеста.

На 56-й минуте встречи болельщики «Барселоны» начали бросать теннисные мячи на поле, игра прервалась на минуту, за которую стюарды убрали мячи.