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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет сыграли со счетом 0:0

ТАСС, 18 декабря. «Барселона» дома сыграла вничью с мадридским «Реалом» со счетом 0:0 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в присутствии 93426 зрителей.

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Капитан «Реала» Серхио Рамос провел 43-й матч против «Барселоны», став рекордсменов обоих клубов по числу матчей, проведенных в истории противостояния. Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел 42-й матч против «Реала» и вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с бывшим партнером Хави и игроками «Реала» Мануэлем Санчисом и Пако Хенто. На 72-й минуте Гарет Бэйл отправил мяч в сетку ворот «Барселоны», однако гол был отменен из-за положения «вне игры». За весь матч «Барселона» совершила пять фолов, за три из них была показана желтая карточка.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько часов до встречи СМИ сообщили об ограблении дома португальского защитника хозяев Нелсона Семеду. Он провел 100-й матч в составе сине-гранатовых, на его счету один гол и восемь результативных передач за «Барселону». Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура из-за перебора предупреждений.

«Барселона» и «Реал» встретились в 242-й раз в официальных матчах, «Барселона» побеждала 95 раз, столько же побед у «Реала», еще 52 матча завершились вничью. В чемпионатах Испании команды сыграли 179-й матч, на счету «Барселоны» 72 победы, столько же у «Реала», еще 35 матчей завершились вничью. «Реал» не может обыграть «Барселону» на протяжении семи матчей во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения), последний раз мадридский клуб оказался сильнее каталонского в ответном, домашнем матче Суперкубка 17 августа 2017 года (2:0), в последний раз в гостях — в первом матче того же турнира, который состоялся 13 августа (3:1). Последний раз нулевой ничьей матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился в ноябре 2002 года, та встреча национального первенства прошла в Барселоне.

В турнирной таблице «Барселона» и «Реал» идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах.

Ближайшим преследователем является «Севилья», на ее счету 31 очко. В следующем туре «Барселона» примет «Алавес» в субботу, «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в воскресенье.

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На фоне протестов

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но из-за беспорядков в Каталонии было принято решение перенести игру на 18 декабря. Сторонники независимости Каталонии устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Перед матчем газета «Периодико» сообщила, что каталонские сепаратисты устроили митинг рядом со стадионом «Камп Ноу», к которому присоединились не менее 5 тыс. человек. Организатором акции стало движение «Демократическое цунами». По информации газеты «Вангуардиа», некоторые участники акции принесли с собой эстелады — неофициальные флаги сторонников независимости Каталонии, участники раздают листовки, на которых написано: «Испания, сядь и поговори», они изымаются стюардами перед входом на трибуны. По версии издания, недалеко от одного из входов на стадион стражам порядка пришлось применить силу, один человек был задержан в ходе протеста.

На 56-й минуте встречи болельщики «Барселоны» начали бросать теннисные мячи на поле, игра прервалась на минуту, за которую стюарды убрали мячи.

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Футбол, Испания, Тур 1018.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеЗинедин Зидан
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Тибо Куртуа
18Жорди Альба
2Даниэль Карвахаль
90+2′
3Жерар Пике
23Ферлан Менди
15Клеман Лангле
45′
4Серхио Рамос
78′
4Иван Ракитич
21′
5Рафаэль Варан
20Сержи Роберто
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
9Карим Бензема
9Луис Суарес
40′
11Гарет Бэйл
70′
10Лионель Месси
14Каземиру
66′
2Нелсон Семеду
55′
15Федерико Вальверде
80′
22Артуро Видаль
10Лука Модрич
17Антуан Гризманн
83′
22Франсиско Роман Иско
76′80′
31Ансу Фати
27Родригу
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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