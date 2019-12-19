«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» в бундеслиге
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 3:1. В составе мюнхенцев голы забили Роберт Левандовский (16-я минута), Джошуа Циркцее (90+2) и Серж Гнабри (90+5). У хозяев отличился Винченцо Грифо (59).
«Бавария», имея в активе 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице, «Фрайбург» (25) идет на шестой строчке.
Другие результаты матчей 16-го тура бундеслиги:
«Айнтрахт» — «Кельн» — 2:4,
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Падерборн» — 2:0,
«Вольфсбург» — «Шальке» — 1:1.