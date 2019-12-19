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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» в бундеслиге

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала победу над «Фрайбургом» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 3:1. В составе мюнхенцев голы забили Роберт Левандовский (16-я минута), Джошуа Циркцее (90+2) и Серж Гнабри (90+5). У хозяев отличился Винченцо Грифо (59).

«Бавария», имея в активе 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице, «Фрайбург» (25) идет на шестой строчке.

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Другие результаты матчей 16-го тура бундеслиги:

«Айнтрахт» — «Кельн» — 2:4,

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Падерборн» — 2:0,

«Вольфсбург» — «Шальке» — 1:1.

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