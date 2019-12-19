«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» в бундеслиге

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 3:1. В составе мюнхенцев голы забили Роберт Левандовский (16-я минута), Джошуа Циркцее (90+2) и Серж Гнабри (90+5). У хозяев отличился Винченцо Грифо (59).