«Барса» и «Реал» сгоняли унылые 0:0. На трибунах и возле стадиона было куда интереснее

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Нынешнее «Класико» получилось многострадальным. Изначально матч между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться осенью. Но был перенесен на декабрь из-за протестов борцов за независимость Каталонии.

В принципе, этот шаг не сильно помог. Протесты в Барселоне продолжаются до сих пор. А под матч «Барса» — «Реал» каталонская организация Tsunami Democratic привлекла более 30 тысяч протестующих.

Перед началом матча частью красочного перфоманса болельщиков стали баннеры #SpainSitAndTalk («Испания, сиди и говори», — девиз Tsunami Democratic, призывающий людей выходить на улицы) и FREEDOM (свобода).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0bb2cbb3c9a3472ce369" data-vnd="0bb2cbb3c9a3472ce369" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0bb2cbb3c9a3472ce369" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу матча болельщики на стадионе постоянно разворачивали голубые шарфы со слоганом протестной организации.

А на 56-й минуте встречи зрители стали выбрасывать на поле желтые футбольные мячи, которые символизировали резиновые пули, которыми полиция разгоняла протестующих.

Источник: Reuters

Но если в чаше «Камп Ноу» все было более или менее мирно, то прямо за пределами стадиона во время матча были беспорядки и конфликты протестующих с силовиками.

А теперь о футболе, до которого сегодня не было дело примерно никому. И, судя по игре, даже футболистам.

«Барса» вышла на матч в следующем составе:

Причем первая замена у каталонцев произошла еще до матча — Бускетса заменил Ракитич.

А вот и стартовый состав «Реала».

Если руководствоваться исключительно статистикой, то может показаться, что «Реал» был ближе к победе: перевес по ударам 17:9 в пользу столичной команды. Но не стоит забывать, что статистика — высшая форма лжи.

За весь матч команды создали по полтора момента, которые можно назвать опасными. Месси не попадал по пустым воротам, у игроков «Реала» с прицелом тоже дела обстояли не лучшим образом.

Один раз во втором тайме мяч все-таки побывал в воротах Тер Штегена, но гол засчитан не был, так как лайнсмен увидел у Бэйла офсайд.

В итоге «Класико» завершилось унылыми 0:0. Впервые с 2002 года.

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