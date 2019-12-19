«Барса» и «Реал» сгоняли унылые 0:0. На трибунах и возле стадиона было куда интереснее
«Класико» на фоне протестов.
«Класико» на фоне протестов.
Нынешнее «Класико» получилось многострадальным. Изначально матч между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться осенью. Но был перенесен на декабрь
В принципе, этот шаг не сильно помог. Протесты в Барселоне продолжаются до сих пор. А под матч «Барса» — «Реал» каталонская организация Tsunami Democratic привлекла более 30 тысяч протестующих.
Перед началом матча частью красочного перфоманса болельщиков стали баннеры #SpainSitAndTalk («Испания, сиди и говори», — девиз Tsunami Democratic, призывающий людей выходить на улицы) и FREEDOM (свобода).
По ходу матча болельщики на стадионе постоянно разворачивали голубые шарфы со слоганом протестной организации.
А на 56-й минуте встречи зрители стали выбрасывать на поле желтые футбольные мячи, которые символизировали резиновые пули, которыми полиция разгоняла протестующих.
Но если в чаше «Камп Ноу» все было более или менее мирно, то прямо за пределами стадиона во время матча были беспорядки и конфликты протестующих с силовиками.
А теперь о футболе, до которого сегодня не было дело примерно никому. И, судя по игре, даже футболистам.
«Барса» вышла на матч в следующем составе:
Причем первая замена у каталонцев произошла еще до матча — Бускетса заменил Ракитич.
А вот и стартовый состав «Реала».
Если руководствоваться исключительно статистикой, то может показаться, что «Реал» был ближе к победе: перевес по ударам 17:9 в пользу столичной команды. Но не стоит забывать, что статистика — высшая форма лжи.
За весь матч команды создали по полтора момента, которые можно назвать опасными. Месси не попадал по пустым воротам, у игроков «Реала» с прицелом тоже дела обстояли не лучшим образом.
Один раз во втором тайме мяч
В итоге «Класико» завершилось унылыми 0:0. Впервые с 2002 года.
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Тибо Куртуа
|18
|Жорди Альба
|2
|Даниэль Карвахаль
90+2′
|3
|Жерар Пике
|23
|Ферлан Менди
|15
|Клеман Лангле
45′
|4
|Серхио Рамос
78′
|4
|Иван Ракитич
21′
|5
|Рафаэль Варан
|20
|Сержи Роберто
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
40′
|11
|Гарет Бэйл
70′
|10
|Лионель Месси
|14
|Каземиру
66′
|2
|Нелсон Семеду
55′
|15
|Федерико Вальверде
80′
|22
|Артуро Видаль
|10
|Лука Модрич
|17
|Антуан Гризманн
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
76′80′
|31
|Ансу Фати
|27
|Родригу
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)