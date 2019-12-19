Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Брешиа
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Айнтрахт Ф
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
18.12
Фрайбург
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
18.12
Барселона
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.12
Сампдория
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
18.12
Байер
Герта
01
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
00:53 (мск), источник: Sport24

«Барса» и «Реал» сгоняли унылые 0:0. На трибунах и возле стадиона было куда интереснее

«Класико» на фоне протестов.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Нынешнее «Класико» получилось многострадальным. Изначально матч между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться осенью. Но был перенесен на декабрь из-за протестов борцов за независимость Каталонии.

В принципе, этот шаг не сильно помог. Протесты в Барселоне продолжаются до сих пор. А под матч «Барса» — «Реал» каталонская организация Tsunami Democratic привлекла более 30 тысяч протестующих.

Перед началом матча частью красочного перфоманса болельщиков стали баннеры #SpainSitAndTalk («Испания, сиди и говори», — девиз Tsunami Democratic, призывающий людей выходить на улицы) и FREEDOM (свобода).

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу матча болельщики на стадионе постоянно разворачивали голубые шарфы со слоганом протестной организации.

А на 56-й минуте встречи зрители стали выбрасывать на поле желтые футбольные мячи, которые символизировали резиновые пули, которыми полиция разгоняла протестующих.

Источник: Reuters

Но если в чаше «Камп Ноу» все было более или менее мирно, то прямо за пределами стадиона во время матча были беспорядки и конфликты протестующих с силовиками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь о футболе, до которого сегодня не было дело примерно никому. И, судя по игре, даже футболистам.

«Барса» вышла на матч в следующем составе:

Во время загрузки произошла ошибка.

Причем первая замена у каталонцев произошла еще до матча — Бускетса заменил Ракитич.

А вот и стартовый состав «Реала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Если руководствоваться исключительно статистикой, то может показаться, что «Реал» был ближе к победе: перевес по ударам 17:9 в пользу столичной команды. Но не стоит забывать, что статистика — высшая форма лжи.

За весь матч команды создали по полтора момента, которые можно назвать опасными. Месси не попадал по пустым воротам, у игроков «Реала» с прицелом тоже дела обстояли не лучшим образом.

Один раз во втором тайме мяч все-таки побывал в воротах Тер Штегена, но гол засчитан не был, так как лайнсмен увидел у Бэйла офсайд.

В итоге «Класико» завершилось унылыми 0:0. Впервые с 2002 года.

ВКонтакте
  • Зидан стал первым тренером «Реала», который смог не проиграть в пяти матчах на «Камп Ноу».
  • Серхио Рамос стал рекордсменом по количеству участий в «Класико». Он сыграл против «Барсы» 43 раза.
  • Обе команды продлили свои внушительные беспроигрышные серии. «Реал» — до 12 матчей, «Барса» — до 10.
  • В турнирной таблице Ла Лиги команды делят первое и второе место, набрав по 36 очков. Но «Барса» опережает «Реал» по дополнительным показателям.
Читайте также
Барселона
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 1018.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеЗинедин Зидан
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Тибо Куртуа
18Жорди Альба
2Даниэль Карвахаль
90+2′
3Жерар Пике
23Ферлан Менди
15Клеман Лангле
45′
4Серхио Рамос
78′
4Иван Ракитич
21′
5Рафаэль Варан
20Сержи Роберто
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
9Карим Бензема
9Луис Суарес
40′
11Гарет Бэйл
70′
10Лионель Месси
14Каземиру
66′
2Нелсон Семеду
55′
15Федерико Вальверде
80′
22Артуро Видаль
10Лука Модрич
17Антуан Гризманн
83′
22Франсиско Роман Иско
76′80′
31Ансу Фати
27Родригу
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Должна на коленях ползать». Бывшая жена Зайцева пожаловалась Малахову на унижения от хоккеиста
Лера Кудрявцева слила компромат на бывшую жену хоккеиста сборной России, обвинив ее в измене
Дзюба, Чалов, пакуйте чемоданы. Кому из РПЛ пора в Европу
Выигравший Универсиаду россиянин дисквалифицирован на два года
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
«Тарасова права»: Медведева о четверном и ученицах Тутберидзе
Фуркад отреагировал на отстранение России
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь