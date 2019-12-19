Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Брешиа
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
18.12
Барселона
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.12
Фрайбург
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
18.12
Айнтрахт Ф
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М
Падерборн
20
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
09:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: тренер «Монако» Жардим может быть уволен в случае поражения от «Лилля»

ТАСС, 19 декабря. «Монако» может уволить Леонарду Жардима с поста главного тренера клуба в случае поражения от «Лилля» в ближайшем туре чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Get French Football News.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Монако», выступающий в системе французского футбола, примет «Лилль» в матче 19-го тура в воскресенье. Во вторник «Монако» вылетел из Кубка французской лиги, уступив на своем поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала.

Футбол

Франция 2019/2020
Тур 19, 21.12.2019, 22:45

Монако-Лилль-

Президентом «Монако» является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором — Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

Жардим возглавляет «Монако» с января 2019 года, ранее Жардим работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца «Монако» стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому «Ювентусу» (0:2, 1:2).

«Монако» располагается на девятом месте в чемпионате Франции, команда провела 17 матчей, в которых набрала 25 очков. В последних трех турах монегаски набрали 7 очков.

Читайте также
Александр Головин — о Европе, допинге и «ПСЖ»
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
За кадром класико: протесты, драки и сожженные контейнеры
В логове Фуркада — жара: во Франции стартует 3-й этап Кубка мира
Криштиану Роналду забил супергол в чемпионате Италии (видео)
Решение Канело может вернуть России гегемонию в полутяжелом весе
Сборная России завершила год за пределами топ-30 рейтинга ФИФА
Французский футболист решил получить российский паспорт ради ЧЕ
Мадридский «Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь