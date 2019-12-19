СМИ: тренер «Монако» Жардим может быть уволен в случае поражения от «Лилля»

«Монако», выступающий в системе французского футбола, примет «Лилль» в матче 19-го тура в воскресенье. Во вторник «Монако» вылетел из Кубка французской лиги, уступив на своем поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала.

Жардим возглавляет «Монако» с января 2019 года, ранее Жардим работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца «Монако» стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому «Ювентусу» (0:2, 1:2).