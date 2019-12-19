Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко
Матч «Барселона» — «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».
Матч «Барселона» — «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».
«Эль класико» на этот раз был для Каталонии больше чем футбол. Матч «Барселона» — «Реал» состоялся на фоне политических демонстраций и столкновений участников массовых протестов с полицией. Рассказываем, что окружало встречу на «Камп Ноу».
Напомним, «эль класико» перенесли с 26 октября на 18 декабря
Радикально настроенная группа Tsunami Democratic, борющаяся за независимость Каталонии, подготовила акции протеста к «эль класико». За несколько часов до матча демонстранты устроили шествие по проспекту Диагональ и собрались у «Камп Ноу» с эстеладами (неофициальными флагами Каталонии) и плакатами «Испания, сядь и поговори!». Эти плакаты отбирались стюардами на входе, но многие болельщики смогли пронести их на стадион. Tsunami Democratic раскритиковала президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.
Тем не менее перед игрой на трибунах появились большие баннеры с надписями «Испания, сядь и поговори!» и «Свобода». Кроме того, в ходе второго тайма болельщики забросали поле сотнями жёлтых мячей. Они символизировали один из цветов флага Каталонии.
Беспорядков избежать
Потом начались столкновения демонстрантов с сотрудниками правопорядка, которые продолжились и по окончании матча на «Камп Ноу». В полицейских кидали бутылки, поджигались мусорные баки. Есть арестованные и раненые, несколько человек увезли в больницу.
Большой футбол в Барселоне закончился большим кошмаром.
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Тибо Куртуа
|18
|Жорди Альба
|2
|Даниэль Карвахаль
90+2′
|3
|Жерар Пике
|23
|Ферлан Менди
|15
|Клеман Лангле
45′
|4
|Серхио Рамос
78′
|4
|Иван Ракитич
21′
|5
|Рафаэль Варан
|20
|Сержи Роберто
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
40′
|11
|Гарет Бэйл
70′
|10
|Лионель Месси
|14
|Каземиру
66′
|2
|Нелсон Семеду
55′
|15
|Федерико Вальверде
80′
|22
|Артуро Видаль
|10
|Лука Модрич
|17
|Антуан Гризманн
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
76′80′
|31
|Ансу Фати
|27
|Родригу
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)