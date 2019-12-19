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09:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко

Матч «Барселона» — «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».

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«Эль класико» на этот раз был для Каталонии больше чем футбол. Матч «Барселона» — «Реал» состоялся на фоне политических демонстраций и столкновений участников массовых протестов с полицией. Рассказываем, что окружало встречу на «Камп Ноу».

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Напомним, «эль класико» перенесли с 26 октября на 18 декабря из-за нестабильной обстановки в Барселоне и беспорядков, вызванных решением Верховного суда в отношении каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году. Полиция выступала против проведения встречи и в декабре, поскольку существовали сомнения в том, что удастся обеспечить безопасность. Тем не менее лига решила играть на «Камп Ноу». Местные правоохранительные органы выделили на матч около 4 тыс. человек, включая сотрудников частных служб безопасности. Был организован специальный коридор, по которому автобусы с игроками «Барселоны» и «Реала» доехали до стадиона.

Радикально настроенная группа Tsunami Democratic, борющаяся за независимость Каталонии, подготовила акции протеста к «эль класико». За несколько часов до матча демонстранты устроили шествие по проспекту Диагональ и собрались у «Камп Ноу» с эстеладами (неофициальными флагами Каталонии) и плакатами «Испания, сядь и поговори!». Эти плакаты отбирались стюардами на входе, но многие болельщики смогли пронести их на стадион. Tsunami Democratic раскритиковала президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

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Тем не менее перед игрой на трибунах появились большие баннеры с надписями «Испания, сядь и поговори!» и «Свобода». Кроме того, в ходе второго тайма болельщики забросали поле сотнями жёлтых мячей. Они символизировали один из цветов флага Каталонии.

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Беспорядков избежать всё-таки не удалось. Незадолго до начала матча участники акции протеста подрались с фанатами «Барселоны» группировки Boixos Nois, придерживающейся правых взглядов. Они бросали друг в друга пивные бутылки, а протестующие кричали в адрес фанатов «Фашите, валите отсюда». Ситуация успокоилась благодаря вмешательству полиции.

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Потом начались столкновения демонстрантов с сотрудниками правопорядка, которые продолжились и по окончании матча на «Камп Ноу». В полицейских кидали бутылки, поджигались мусорные баки. Есть арестованные и раненые, несколько человек увезли в больницу.

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Большой футбол в Барселоне закончился большим кошмаром.

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Футбол, Испания, Тур 1018.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
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0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
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