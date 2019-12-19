Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко

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«Эль класико» на этот раз был для Каталонии больше чем футбол. Матч «Барселона» — «Реал» состоялся на фоне политических демонстраций и столкновений участников массовых протестов с полицией. Рассказываем, что окружало встречу на «Камп Ноу».

Напомним, «эль класико» перенесли с 26 октября на 18 декабря из-за нестабильной обстановки в Барселоне и беспорядков, вызванных решением Верховного суда в отношении каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году. Полиция выступала против проведения встречи и в декабре, поскольку существовали сомнения в том, что удастся обеспечить безопасность. Тем не менее лига решила играть на «Камп Ноу». Местные правоохранительные органы выделили на матч около 4 тыс. человек, включая сотрудников частных служб безопасности. Был организован специальный коридор, по которому автобусы с игроками «Барселоны» и «Реала» доехали до стадиона.

Радикально настроенная группа Tsunami Democratic, борющаяся за независимость Каталонии, подготовила акции протеста к «эль класико». За несколько часов до матча демонстранты устроили шествие по проспекту Диагональ и собрались у «Камп Ноу» с эстеладами (неофициальными флагами Каталонии) и плакатами «Испания, сядь и поговори!». Эти плакаты отбирались стюардами на входе, но многие болельщики смогли пронести их на стадион. Tsunami Democratic раскритиковала президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Тем не менее перед игрой на трибунах появились большие баннеры с надписями «Испания, сядь и поговори!» и «Свобода». Кроме того, в ходе второго тайма болельщики забросали поле сотнями жёлтых мячей. Они символизировали один из цветов флага Каталонии.

Беспорядков избежать всё-таки не удалось. Незадолго до начала матча участники акции протеста подрались с фанатами «Барселоны» группировки Boixos Nois, придерживающейся правых взглядов. Они бросали друг в друга пивные бутылки, а протестующие кричали в адрес фанатов «Фашите, валите отсюда». Ситуация успокоилась благодаря вмешательству полиции.

Потом начались столкновения демонстрантов с сотрудниками правопорядка, которые продолжились и по окончании матча на «Камп Ноу». В полицейских кидали бутылки, поджигались мусорные баки. Есть арестованные и раненые, несколько человек увезли в больницу.