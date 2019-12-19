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10:12 (мск), источник: Sport24

«Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной». Судья не назначил 2 пенальти: фотодоказательства

«Реал» выразил возмущение судейством в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Игра состоялась в среду, 18 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась вничью со счетом 0:0.

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«0:0. “Реал” заслуживал победы в эль-класико». С таким заголовком был опубликован отчет о матче на официальном сайте мадридского клуба.

В отчете говорится, что «Реал» доминировал по ходу матча и заработал два очевидных пенальти, которые не были назначены. Клуб также выражает удивление, что эти эпизоды не заметил не только главный судья, но даже система видеопомощи арбитрам (VAR).

Во время загрузки произошла ошибка.

Речь идет о двух эпизодах в первом тайме. В одном из моментов игры защитника «Реала» Рафаэля Варана схватил за футболку полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своей штрафной площади. Варан упал на газон, но судьи не сочли это нарушением правил.

Во время загрузки произошла ошибка.

В еще одном эпизоде, о котором пишет «Реал», также пострадал Варан. Защитник «Барселоны» Клеман Лангле в своей штрафной площади ударил соперника ногой в бедро. Свисток арбитра снова промолчал. При этом после матча в соцсетях было опубликовано фото повреждения, полученного Вараном после удара Лангле.

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78′
4Иван Ракитич
21′
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3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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