«Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной». Судья не назначил 2 пенальти: фотодоказательства

«0:0. “Реал” заслуживал победы в эль-класико». С таким заголовком был опубликован отчет о матче на официальном сайте мадридского клуба.
В отчете говорится, что «Реал» доминировал по ходу матча и заработал два очевидных пенальти, которые не были назначены. Клуб также выражает удивление, что эти эпизоды не заметил не только главный судья, но даже система видеопомощи арбитрам (VAR).
Речь идет о двух эпизодах в первом тайме. В одном из моментов игры защитника «Реала» Рафаэля Варана схватил за футболку полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своей штрафной площади. Варан упал на газон, но судьи не сочли это нарушением правил.
В еще одном эпизоде, о котором пишет «Реал», также пострадал Варан. Защитник «Барселоны» Клеман Лангле в своей штрафной площади ударил соперника ногой в бедро. Свисток арбитра снова промолчал. При этом после матча в соцсетях было опубликовано фото повреждения, полученного Вараном после удара Лангле.