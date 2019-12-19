«Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной». Судья не назначил 2 пенальти: фотодоказательства

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«0:0. “Реал” заслуживал победы в эль-класико». С таким заголовком был опубликован отчет о матче на официальном сайте мадридского клуба.

В отчете говорится, что «Реал» доминировал по ходу матча и заработал два очевидных пенальти, которые не были назначены. Клуб также выражает удивление, что эти эпизоды не заметил не только главный судья, но даже система видеопомощи арбитрам (VAR).

Речь идет о двух эпизодах в первом тайме. В одном из моментов игры защитника «Реала» Рафаэля Варана схватил за футболку полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своей штрафной площади. Варан упал на газон, но судьи не сочли это нарушением правил.