За кадром класико: протесты, драки с полицией и сожженные контейнеры

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Послание миру

Утром в день матча в социальных сетях группировки Tsunami Democratic появилось сообщение на английском языке: «Привет, мир! Сегодня ты получишь сообщение от Tsunami».

Об этой организации я рассказывал перед матчем. Она начала активную деятельность только в этом году, но уже набрала гигантскую популярность — в одном только Telegram-канале у нее больше 410 тысяч подписчиков. Tsunami — не совсем каталонские сепаратисты, они лишь хотят диалога с Испанией, которая игнорирует предложения Каталонии в последнее время. Лозунг организации: «Испания, садись и разговаривай». Он яркой нитью проходит через все последние события в Каталонии и, в частности, на «Камп Ноу».

Tsunami в основном пишет сообщения на каталанском языке, но в среду утром намеренно опубликовала послание на английском. Встреча «Барселоны» и «Реала» — это глобальное событие, и группировка хотела, чтобы ее послание увидел весь мир. Тогда Испании станет сложнее делать вид, что Каталонии не существует.

Голубые ленты и маски Месси

Ровно в 16:00 по Мадриду, за четыре часа до старта игры, у «Камп Ноу» началась акция протеста. У каждого из четырех углов стадиона собрались люди. Приехали они со всех провинций Каталонии: из Жироны, Таррагоны, Льейды и так далее. Все хотели сказать свое слово.

Специально к матчу активисты приготовили 100 тысяч ленточек-баннеров с уже упомянутым лозунгом «Испания, садись и разговаривай». Бумажки раздавали просто так, но расхватывали их активно. Я видел, как за час до матча у одного из организаторов акции бумажки закончились — он предлагал желающим обратиться к его «коллеге» на другой стороне улицы.

Раздавали не только ленты, но и нейтральные вещи — маски с лицом Месси, изображением шести «Золотых мячей» и надписью «Единственный в мире» на лбу. В начале декабря аргентинец вновь стал лучшим на планете по версии France Football, и каталонцы решили напомнить всем об этом.

«Свобода» и пляжные мячи

За два часа до старта игры протестующие перерезали проспект Диагональ — основную артерию города. Полиции пришлось частично перекрыть движение на улице, чтобы машины никого не задавили. Люди кричали лозунги на тему независимости Каталонии и политзаключенных, а над головами толпы кто-то поднял семь букв латинского алфавита: F, R, E, E, D, O, M («Свобода»).

В среду происпанское издание La Vanguardia сообщило, что Tsunami планирует забросать поле «Камп Ноу» надувными черными пляжными мячами. По информации газеты, таким образом активисты хотели ответить властям на октябрьские протесты, когда полицейские для усмирения граждан применяли резиновые пули-шарики. Тогда в стране разгорелся скандал: каталонцы подчеркивали, что стрелять резиновыми пулями запрещено. Tsunami высмеяла инсайд издания: «Мы вообще-то не планировали тащить мячи на “Камп Ноу” но идея хорошая. Приносите на стадион мячи!».

Во флаге на стадион нельзя

Организация подчеркивала, что не заинтересована в переносе матча. Она не хотела беспорядков и насилия, все акции — мирные. Но «Барселона» и «Реал» все равно перестраховались — в день матча они заселились в ближайший к «Камп Ноу» отель и за полтора часа до игры выехали из него на двух автобусах без опознавательных знаков.

Стадион к тому времени уже оккупировали десятки тысяч человек. Все проходило спокойно: многочисленные полицейские следили за порядком, но в контакт ни с кем не вступали. На входе — без металлодетекторов, обыскивали совсем не так тщательно, как на российских стадионах. Но к паре вещей придирались.

За полчаса до начала матча у входа на один из секторов поднялся шум. Как выяснилось, стюарды отказывались пускать на главный стадион Каталонии человека, закутанного во флаг Каталонии! Толпа была возмущена и скандировала: «Пропускай! Пропускай!» В итоге человеку дали разрешение, только когда он сверху надел куртку.

А еще стюарды просили выкинуть в мусорный бак те самые голубые ленточки, которые раздавали у стадиона. Но просили только в том случае, когда лента была на виду. Убрал в карман — проходи на трибуну.

Перфоманс-призыв

На всех креслах «Камп Ноу» были разложены красные, желтые и синие плашки. Это далеко не новый перфоманс для «Барселоны», но традиционно эффектный: из бумажек часть стадиона сложила во время гимна желто-красный флаг Каталонии, а другая часть показала цвета каталонского клуба. А сразу после гимна настало время голубых лент. В этот же момент на центральной трибуне развернули два баннера со знакомыми словами: «Испания, садись и разговаривай» и «Свобода».

В начале второго тайма, во время первой замены «Барселоны», болельщики снова достали голубые ленты, а заодно пустили в ход те самые шары и мячики. Кто-то принес с собой пляжные мячи, кто-то — желтые надувные шарики. Главное, что почти все они оказались на газоне, и игра даже была ненадолго приостановлена — десятки стюардов старательно собирали их с газона. По телевидению это не показали.

Вопреки опасениям, матч был доигран. Но он оказался настолько тусклым, что чуть ли не сразу же был забыт.

Десятки раненых

Беспорядки в Барселоне начались еще в перерыве, когда часть активистов пробила железные ограждения, ведущие к непосредственному входу на стадион. Тут же у «Камп Ноу» появился ОМОН, ожидавший сигнала. Недовольства нарастали. Прямо у арены на моих глазах протестующие перевернули два огромных мусорных контейнера, которые позже подожгли.

С начала второго тайма полиция стала гонять людей по близлежащим улицам. Как сообщала испанская пресса, в ход шли и дубинки, и те самые резиновые пули. По информации AS, не менее 60 человек получили ранения, в основном незначительные.

Напряжение вместо праздника

Барселона все-таки оказалась в огне, пусть Tsunami этого и не планировала. Однако было сложно рассчитывать на мирные акции, когда все в стране напряжены. Возможно, из-за этого и матч не удался — традиционная для класико атмосфера праздника едва ощущалась. Игроки тоже понимали, что есть вероятность остановки встречи в любой момент — акции протеста всегда непредсказуемы.