За кадром класико: протесты, драки с полицией и сожженные контейнеры
В среду большой футбол остался в тени акции протеста. Спецкор «СЭ» видел все своими глазами.
В среду большой футбол остался в тени акции протеста. Спецкор «СЭ» видел все своими глазами.
Утром в день матча в социальных сетях группировки Tsunami Democratic появилось сообщение на английском языке: «Привет, мир! Сегодня ты получишь сообщение от Tsunami».
Об этой организации я рассказывал перед матчем. Она начала активную деятельность только в этом году, но уже набрала гигантскую популярность — в одном только
Tsunami в основном пишет сообщения на каталанском языке, но в среду утром намеренно опубликовала послание на английском. Встреча «Барселоны» и «Реала» — это глобальное событие, и группировка хотела, чтобы ее послание увидел весь мир. Тогда Испании станет сложнее делать вид, что Каталонии не существует.
Ровно в 16:00 по Мадриду, за четыре часа до старта игры, у «Камп Ноу» началась акция протеста. У каждого из четырех углов стадиона собрались люди. Приехали они со всех провинций Каталонии: из Жироны, Таррагоны, Льейды и так далее. Все хотели сказать свое слово.
Специально к матчу активисты приготовили 100 тысяч
Раздавали не только ленты, но и нейтральные вещи — маски с лицом Месси, изображением шести «Золотых мячей» и надписью «Единственный в мире» на лбу. В начале декабря аргентинец вновь стал лучшим на планете по версии France Football, и каталонцы решили напомнить всем об этом.
За два часа до старта игры протестующие перерезали проспект Диагональ — основную артерию города. Полиции пришлось частично перекрыть движение на улице, чтобы машины никого не задавили. Люди кричали лозунги на тему независимости Каталонии и политзаключенных, а над головами толпы
В среду происпанское издание La Vanguardia сообщило, что Tsunami планирует забросать поле «Камп Ноу» надувными черными пляжными мячами. По информации газеты, таким образом активисты хотели ответить властям на октябрьские протесты, когда полицейские для усмирения граждан применяли резиновые
Организация подчеркивала, что не заинтересована в переносе матча. Она не хотела беспорядков и насилия, все акции — мирные. Но «Барселона» и «Реал» все равно перестраховались — в день матча они заселились в ближайший к «Камп Ноу» отель и за полтора часа до игры выехали из него на двух автобусах без опознавательных знаков.
Стадион к тому времени уже оккупировали десятки тысяч человек. Все проходило спокойно: многочисленные полицейские следили за порядком, но в контакт ни с кем не вступали. На входе — без металлодетекторов, обыскивали совсем не так тщательно, как на российских стадионах. Но к паре вещей придирались.
За полчаса до начала матча у входа на один из секторов поднялся шум. Как выяснилось, стюарды отказывались пускать на главный стадион Каталонии человека, закутанного во флаг Каталонии! Толпа была возмущена и скандировала: «Пропускай! Пропускай!» В итоге человеку дали разрешение, только когда он сверху надел куртку.
А еще стюарды просили выкинуть в мусорный бак те самые голубые ленточки, которые раздавали у стадиона. Но просили только в том случае, когда лента была на виду. Убрал в карман — проходи на трибуну.
На всех креслах «Камп Ноу» были разложены красные, желтые и синие плашки. Это далеко не новый перфоманс для «Барселоны», но традиционно эффектный: из бумажек часть стадиона сложила во время гимна
В начале второго тайма, во время первой замены «Барселоны», болельщики снова достали голубые ленты, а заодно пустили в ход те самые шары и мячики.
Вопреки опасениям, матч был доигран. Но он оказался настолько тусклым, что чуть ли не сразу же был забыт.
Беспорядки в Барселоне начались еще в перерыве, когда часть активистов пробила железные ограждения, ведущие к непосредственному входу на стадион. Тут же у «Камп Ноу» появился ОМОН, ожидавший сигнала. Недовольства нарастали. Прямо у арены на моих глазах протестующие перевернули два огромных мусорных контейнера, которые позже подожгли.
С начала второго тайма полиция стала гонять людей по близлежащим улицам. Как сообщала испанская пресса, в ход шли и дубинки, и те самые резиновые пули. По информации AS, не менее 60 человек получили ранения, в основном незначительные.
Барселона
Матч
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Тибо Куртуа
|18
|Жорди Альба
|2
|Даниэль Карвахаль
90+2′
|3
|Жерар Пике
|23
|Ферлан Менди
|15
|Клеман Лангле
45′
|4
|Серхио Рамос
78′
|4
|Иван Ракитич
21′
|5
|Рафаэль Варан
|20
|Сержи Роберто
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
40′
|11
|Гарет Бэйл
70′
|10
|Лионель Месси
|14
|Каземиру
66′
|2
|Нелсон Семеду
55′
|15
|Федерико Вальверде
80′
|22
|Артуро Видаль
|10
|Лука Модрич
|17
|Антуан Гризманн
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
76′80′
|31
|Ансу Фати
|27
|Родригу
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)