«Птица? Самолет? Нет, это Криштиану!» «Ювентус» — о суперголе Роналду в ворота «Сампдории»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FGvD1Vi0WDw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автором победного мяча стал нападающий Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперника ударом головой в эффектном прыжке. Итальянские СМИ отмечают, что Роналду соприкоснулся с мячом на уровне 2,56 метра над полем, оторвавшись от земли на 71 сантиметр.

В пресс-службе туринцев не могли не восхититься голом Роналду.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!» — гласит подпись в твиттере.

Роналду забил 10-й гол в 14 матчах текущего розыгрыша Серии. В гонке бомбардиров он делит второе место с Жоао Педро из «Кальяри» и Ромелу Лукаку из «Интера». Лидером является Чиро Иммобиле из «Лацио» — 17 голов в 16 матчах.