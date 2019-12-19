«Птица? Самолет? Нет, это Криштиану!» «Ювентус» — о суперголе Роналду в ворота «Сампдории»
В среду в Генуе завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.
В среду в Генуе завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.
Автором победного мяча стал нападающий Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперника ударом головой в эффектном прыжке. Итальянские СМИ отмечают, что Роналду соприкоснулся с мячом на уровне 2,56 метра над полем, оторвавшись от земли на 71 сантиметр.
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«Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!» — гласит подпись в твиттере.
Роналду забил 10-й гол в 14 матчах текущего розыгрыша Серии. В гонке бомбардиров он делит второе место с Жоао Педро из «Кальяри» и Ромелу Лукаку из «Интера». Лидером является Чиро Иммобиле из «Лацио» — 17 голов в 16 матчах.
|Клаудио Раньери
|Маурицио Сарри
|Джанлука Капрари
|35′
|Пауло Дибала(Алекс Сандру)
|19′
|Криштиану Роналду(Алекс Сандру)
|45′
|1
|Эмиль Аудеро
|77
|Джанлуиджи Буффон
|15
|Омар Колли
|13
|Данилу
|21
|Джейсон Мурильо
61′
|19
|Леонардо Бонуччи
|25
|Алекс Феррари
|28
|Мерих Демирал
76′
|7
|Кароль Линетти
|5
|Миралем Пьянич
59′
|11
|Гастон Рамирес
90+6′
|14
|Блез Матюиди
|18
|Мортен Торсби
|25
|Адриен Рабьо
|17
|Джанлука Капрари
76′90+2′
|7
|Криштиану Роналду
|12
|Фабио Депаоли
50′
|12
|Алекс Сандру
82′
|26
|Мехди Лерис
|2
|Маттиа Де Шильо
|29
|Никола Мурру
76′
|10
|Пауло Дибала
77′
|3
|Томмазо Ауджелло
|11
|Дуглас Коста
|14
|Якуб Янкто
43′61′
|21
|Гонсало Игуаин
69′
|23
|Маноло Габбьядини
|8
|Аарон Рэмси
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)