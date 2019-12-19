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09:46 (мск), источник: Sport24

«Птица? Самолет? Нет, это Криштиану!» «Ювентус» — о суперголе Роналду в ворота «Сампдории»

В среду в Генуе завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

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Автором победного мяча стал нападающий Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперника ударом головой в эффектном прыжке. Итальянские СМИ отмечают, что Роналду соприкоснулся с мячом на уровне 2,56 метра над полем, оторвавшись от земли на 71 сантиметр.

В пресс-службе туринцев не могли не восхититься голом Роналду.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!» — гласит подпись в твиттере.

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Роналду забил 10-й гол в 14 матчах текущего розыгрыша Серии. В гонке бомбардиров он делит второе место с Жоао Педро из «Кальяри» и Ромелу Лукаку из «Интера». Лидером является Чиро Иммобиле из «Лацио» — 17 голов в 16 матчах.

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Сампдория
1:2
Первый тайм: 1:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 1718.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Клаудио РаньериМаурицио Сарри
Голы
Джанлука Капрари35′
Пауло Дибала(Алекс Сандру)19′
Криштиану Роналду(Алекс Сандру)45′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
77Джанлуиджи Буффон
15Омар Колли
13Данилу
21Джейсон Мурильо
61′
19Леонардо Бонуччи
25Алекс Феррари
28Мерих Демирал
76′
7Кароль Линетти
5Миралем Пьянич
59′
11Гастон Рамирес
90+6′
14Блез Матюиди
18Мортен Торсби
25Адриен Рабьо
17Джанлука Капрари
76′90+2′
7Криштиану Роналду
12Фабио Депаоли
50′
12Алекс Сандру
82′
26Мехди Лерис
2Маттиа Де Шильо
29Никола Мурру
76′
10Пауло Дибала
77′
3Томмазо Ауджелло
11Дуглас Коста
14Якуб Янкто
43′61′
21Гонсало Игуаин
69′
23Маноло Габбьядини
8Аарон Рэмси
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
7Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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