Белорусские клубы уже берут легионеров: в Грузии нашли замену Бакаю, в Бельгии — Риосу, в «Слуцк» приехал африканец с титулами

Сразу после чемпионата белорусские клубы принялись избавляться от тех, на кого не хотят или не могут рассчитывать в следующем сезоне. Впрочем, и некоторые подписания имеют место. В «Слуцк» приехал бронзовый призер Кубка африканских наций, не сыгравший на турнире ни матча, в «Шахтер» — грузинская подмена Бакаю, а БАТЭ еще в сентябре подыскал замену Риосу. Давайте присмотримся к новичкам.

Сулейман Коанда

Футболист из Западной Африки — первый новичок «Слуцка» за зиму. В сезоне-2019 только «Энергетик-БГУ» и «Гомель» пропустили больше «сахарных», поэтому неудивительно, что Виталий Павлов начал подписную кампанию с центрального защитника. Любопытно, что интересы 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо представляет не Дмитрий Селюк (обычно именно россиянин поставлял рабсилу случчанам), а агентство Overdose sport, занимающееся западноафриканскими футболистами.

Коанда играл только в Африке. Уже в молодом возрасте защитник попробовал себя в двух ведущих клубах страны — «Фасо-Йененг» и «Этуаль Филант». Если титулов в Буркина-Фасо у футболиста в избытке (несколько чемпионств и местных Кубков), то на международной арене возникали проблемы. Команды, как правило, выбывали в первом раунде африканской Лиги чемпионов.

Летом 2016-го на Коанду положил глаз ивуарийский «АСЕК Мимозас», подписавший с защитником контракт на три года. Сулейман полностью отработал соглашение в соседней стране. За три сезона центрдэф выиграл два чемпионата Кот-д’Ивуара. По окончании сезона-2018/19, в котором «АСЕК Мимозас» стал третьим, Коанду приступил к поискам другой команды.

Полгода без игровой практики. Летом 2019-го Коанда должен был заключить соглашение с одним из сильнейших клубов алжирской лиги «Кабили». Футболист тренировался с командой и получал комплименты от главного тренера. Однако перед самым стартом чемпионата Коанде указали на дверь. Дело в том, что руководство «Кабили», чтобы вписаться в легионерский лимит, решило оставить нападающего, которого никто не захотел покупать за требуемые 300 тысяч евро. С тех пор защитник находится без команды.

Взял «бронзу» Кубка африканских наций, так и не выйдя на поле. Коанде дебютировал за сборную еще в 2015 году, будучи игроком «Этуаль Филант». Правда, с тех пор на счету футболиста всего три матча за националку, при этом его туда постоянно вызывают. Защитник имеет в коллекции наград бронзу Кубка африканских наций-2017. Интересно, что Коанда взяли в команду в самый последний момент всего за две недели до старта турнира.

В Габоне-2017 Буркина-Фасо чуть не повторило достижение четырехлетней давности, когда вышло в финал КАН. В полуфинале сборную только в серии пенальти обошел Египет, ведомый Мохамедом Салахом. В матче за третье место Буркина-Фасо обыграло Гану 1:0. За всеми играми континентального турнира Коанда наблюдал со скамейки запасных.

Круто играет на втором этаже. «Сулейман психически устойчив и постоянно хочет совершенствоваться. Он физически силен и имеет отличные антропометрические данные. Нам очень важно иметь такого игрока перед международными матчами. Я бы также сказал, что он поднимет общий уровень команды — это очень важно», — описывал Коанду главный тренер «Кабили» Убер Велуд. И с французским специалистом не поспоришь. Защитник отлично смотрелся на втором этаже в чемпионате Кот-д’Ивуара, выигрывая большинство дуэлей. Иногда Коанда помогал в атаке, забивая вот такие мячи после стандартов (отметка 0:24).

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Также из сильных сторон стоит отметить хорошую длинную передачу. Своими забросами Коанда часто отправлял нападающих «АСЕК Мимозас» один на один с вратарями.

Гега Диасамидзе

Вероятно, 27-летний грузинский хавбек приглашен в Солигорск, чтобы заменить ушедшего в брестское «Динамо» Элиса Бакая. Оба футболиста играют на позиции атакующего полузащитника. Иногда Гега может сыграть на фланге или впереди. Таким образом, Диасамидзе — второй игрок с грузинским паспортом в «Шахтере» после Лаши Шиндагоридзе, который как раз и посоветовал соотечественнику перебраться в белорусский клуб. Отметим, что спортивным директором «горняков» является человек с грузинской фамилией Александр Рехвиашвили.

По молодости засветился в Дании. Воспитанник грузинского «Мерани» из Д2 в 18 лет вместе с Шиндагоридзе (вот так совпадение!) перебрался в датский «Орхус». Но надолго грузинам задержаться не удалось. Первые полгода они тренировались с дублем, затем Диасамидзе перевели в основу. За «Орхус» Гега провел всего один матч в чемпионате, после чего получил травму и выпал из обоймы. Впоследствии от услуг легионеров решили отказаться — ровно через год оба футболиста вернулись на Родину.

Был чемпионом Грузии и лучшим снайпером команды. По возвращении домой Диасамидзе успел поиграть в шести клубах. Лучшим в карьере полузащитника стал последний — «Сабуртало». В сезоне-2018, дебютном в команде, Гега впервые выиграл местный чемпионат. Полузащитник забил семь мячей в 33 матчах. В следующем сезоне Диасамидзе вообще стал лучшим снайпером «Сабуртало». В 25 играх футболист набрал 11+7 на «гол+пас». Вот только сама команда лишилась чемпионского звания, финишировав в пяти очках от тбилисского «Динамо».

Техника — главный козырь. Диасамидзе легко можно назвать грузинским Зиданом. Одним из главных приемов в арсенале техничного полузащитника является финт француза — поворот на 360 градусов на скорости. Зацените несколько моментов.

Одним из главных качеств Диасамидзе является участие в быстрых атаках. Именно в них полузащитник забивал много мячей.

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А еще грузин исполняет штрафные. К примеру, вот его последний гол за «Сабуртало» (отметка 4:15).

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Боян Настич

БАТЭ еще в сентябре объявил о подписании футболиста на следующий сезон. Им стал левоногий крайний защитник Боян Настич. Позже выяснилось, что 25-летнего боснийца взяли на замену Алексею Риосу, который покинул Борисов по окончании чемпионата. В 2019-м «желто-синие» уже подписывали на фланги обороны Джамалдина Ходжаниязова и Эмиля Йонассена, однако оба надолго не задержались.

Выступал с другим игроком БАТЭ в сербских молодежках. Настич — серб по национальности, родившийся в Боснии и Герцеговине. В 14 его пригласили в сербскую «Войводину», где защитник попал на глаза тренерам молодежных сборных. Бояна активно вызывали в национальные команды Сербии, где он играл с будущим партнером по БАТЭ Александаром Филиповичем.

В «Войводине» Настич пересекся и с Марко Иваничем, который до прошлого сезона был одним из лидеров БАТЭ.

Сейчас выступает за другую сборную. Сербской «националке» Настич не пригодился. Уже будучи игроком «Генка», куда защитник перебрался из «Войводины», Бояна пригласили в сборную Боснии и Герцеговины. Дебют состоялся в мае прошлого года в спарринге против Черногории (0:0). С тех пор Настич отыграл еще три матча за нацкоманду. Правда, только один из них был официальным — Настич появился в конце квалификационного матча ЧЕ-2020 против Италии (1:2).

До Борисова как легионер играл только в Бельгии. В «Генке» босниец провел три года, так и не закрепившись в составе. Наиболее сложным оказался прошлый сезон, когда команда стала чемпионом. В первом круге Настич провел семь матчей, после чего его арендовал «Остенде». Но и на новом месте защитника не ждала стабильная игровая практика. Проведя всего пять матчей, Боян вернулся обратно.

За Настича БАТЭ ничего не платил. Положение дел в Бельгии не устраивало футболиста, который попросил «Генк» расторгнуть контракт. Клуб пошел боснийцу навстречу и в августе 2019-го стороны расстались. На Настича выходили «Бешикташ» и «Бристоль Сити», но не срослось. Трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрылось, поэтому Боян решил попробовать вариант с БАТЭ.

Каков на поле? Настич представляет собой типичного флангового защитника. Босниец часто отправляет мяч в штрафную, делая это с обеих ног. Все свои ассисты балканец оформляет благодаря навесам или прострелам. Вот типичный пример (отметка 3:00).

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А вот эпизод со времен выступлений в чемпионате Сербии. В атаке даже поучаствовал будущий борисовчанин Иванич (отметка 0:29).

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Правда, бить Настич предпочитает все-таки с левой (отметка 1:02).

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