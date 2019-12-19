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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Возвращение в СССР». Зарубежный эксперт раскритиковал идею Аршавина о вступлении «Кайрата» в РПЛ

Известный в прошлом белорусский тренер Анатолий Байдачный считает, что идея, озвученная Андреем Аршавиным о расширении чемпионата России по футболу, не имеет предпосылок к реализации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, экс-футболист выразил мнение о том, что «Кайрат», цвета которого он защищал с 2016 по 2018 год, наряду с клубами из Беларуси и Азербайджана можно включить в РПЛ. Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Арсенала» считает, что для приглашенных команд это привлекательно с финансовой точки зрения.

Байдачный же заявил, что клубы из этих стран, выступая в объединенной лиге, не смогут участвовать в еврокубках, а интерес к соревнованию угаснет.

«Ну, это, наверное, воспоминание о прошлом у Андрея — создать чемпионат СССР. Если в хоккее это удалось, то в футболе не пройдет. Национальные чемпионаты дают право участвовать в еврокубках. В данном случае это будет нереально. У каждого клуба есть амбиции. Попав в чемпионат России, где более сильные команды, они не смогут завоевывать ведущие позиции. В результате может и интерес пропасть, потому что клубы не будут играть в еврокубках. Я думаю, что эта идея сложная для реализации.

Во-вторых, это скажется на сборных. Можно сказать, что все будет похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов, и это все хорошо. Но чемпионат СССР в прошлом. Представьте: несколько ваших клубов будут играть в российском чемпионате, а остальные в чемпионате Казахстана. Это будет неинтересно", — заявил Байдачный.

Отметим, что Байдачный тренировал клубы из Беларуси, России, Молдовы, Кувейта и Кипра. Также он работал с национальной сборной Беларуси и молодежной сборной Сирии.

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